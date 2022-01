ROSARIO ROBLES, ¿CHIVO EXPIATORIO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ante medios que sigue pensando que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, es un “chivo expiatorio” y que los responsables de la tragedia nacional son los de “mero arriba”, aunque dejó en claro que deben concluirse las indagatorias iniciadas, “como ya el proceso está iniciado se tiene que concluir”, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración de que “no iban a desatar una persecución, que no es su fuerte la venganza”.

Rosario Robles Berlanga, Exsecretaria Desarrollo Social (Sedesol 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu 2015-2018), cumplió más de dos años presa en el penal de Santa Martha Acatitla, la exfuncionaria federal aseguró que al estar acusada por participar en la llamada Estafa Maestra, acudió sin temor ante las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, y que nunca huyó como otros ni está dispuesta a mentir ni a acusar a nadie injustamente para salir, en cambio “A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté de buena fe, y que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel, entonces, ¿es mejor huir?”, cuestionó la exfuncionaria federal quien colaboró con el PRD y el propio mandatario federal y finalmente con Enrique Peña Nieto.

Hoy convive Rosario Robles con cerca de 400 mujeres presas que habitan en Santa Martha Acatitla, y asegura que ése es el infierno de un sistema penal que desde el Ministerio Público fabrican pruebas y criminaliza a las mujeres, a las que “automáticamente ven con la manzana podrida en la mano”. Está privada de su libertad desde el 13 de agosto de 2019, y que varios ministerios públicos y muchos jueces de control reciben instrucciones superiores porque siguen pensando que deben mandar a alguien a la cárcel, porque solo así justifican su trabajo, pero violando muchos derechos y garantías ciudadanas, cuando los verdaderos delincuentes andan dejando cadáveres regados por todo el país y no agarran a ninguno.

Si recordamos el pasado 30 de diciembre de 2021, cuando el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos le confirmó la prisión preventiva justificada ante un posible riesgo de fuga que le impuso su colega Jesús Delgadillo Padierna 29 meses atrás, Rosario Robles concluyó: “Es la última sesión a la que voy, ya no quiero ser parte de su circo, he conocido los lugares más pobres del país, he luchado por los derechos de las mujeres, he ocupado cargos del más alto nivel en la política, pero me faltaba conocer este dolor de injusticia social y política, a mí ya nadie me puede hablar de la injusticia en México porque la vivo en carne propia, todos los días”.

Si recordamos otro caso que retumbó a nivel nacional fue el de Celina Oseguera Parra quien es la colimense que ocupaba el mayor rango a nivel nacional como titular de los Centros Federales de Readaptación Social en el país, cuando la detuvieron días después por la fuga del Chapo Guzmán, encarcelada el 11 de julio de 2015 en el penal federal de máxima seguridad, “El Altiplano”. Fue el chivo expiatorio maquinado políticamente para justificar a nivel nacional la inmediata acción de la justicia federal, la ex funcionaria cuyo origen familiar es de nuestra entidad, es de indudable honorabilidad y buen prestigio familiar, empezando por su señor padre, el famoso maestro bienhechor Juan Oseguera Velázquez, a quien conocimos algunas generaciones, quien escribió muchos libros y realizó varias obras sociales locales y regionales, y después de varios años detenida injustamente la liberaron para decirle “usted disculpe”.

Así arman a los chivos expiatorios en México y hasta hoy no hemos visto una sola prueba o documento que involucre o se justifique la detención de Rosario Robles, y si salió la maestra Elba Esther Gordillo después de que le armaron un gran circo mediático a nivel nacional para quitarle la dirigencia nacional del sindicato magisterial y acusarla de todo, mostrando varias residencias supuestamente compradas con recursos del sindicato y aun así salió libre, significa que la impartición de la justicia federal requiere una transformación profunda con el apoyo de la 4T, debería reorganizar el sistema para impedir tantas injusticias y que los verdaderos delincuentes como dice Rosario Robles, los que dejan tirados cadáveres son que deben agarrar. Ojalá haya una verdadera limpia de jueces federales corruptos que tanto dañan al país.