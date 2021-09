Rogelio Rueda transfirió 16 mdp del PRI Estatal a una cuenta individual: AO

*El ex dirigente, puso cuentas bancarias a su nombre, por lo cual el INE sancionó al PRI Estatal.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- De acuerdo al presidente estatal del PRI en Colima, Arnoldo Ochoa González, dicho instituto político fue sancionado a raíz que Rogelio Humberto Rueda Sánchez, durante su gestión no concluyó el edificio de Calzada Galván, además por haber cambiado las cuentas del partido a una cuenta individual.

En entrevista con el periodista Max Cortés, del noticiero de La Mejor FM expuso que se sancionó al partido porque no concluyó el edificio de Calzada Galván y por haberse cambiado las cuentas del PRI a una cuenta individual.

«La cuenta privada se puso a nombre de él (Rogelio Rueda Sánchez); esta situación fue para supuestamente tener una ganancia producto de los intereses generados en una casa de bolsa”.

Ochoa González mencionó que esta situación ha generado complicaciones en el Revolucionario Institucional que ha motivado a despidos en el Instituto político.

Comentó que de acuerdo a los estudios financieros que se realizaron por el traspaso de los 16 millones de pesos a una cuenta privada a nombre de Rogelio Rueda.

Arnoldo Ochoa González presidente del Comité Directivo Estatal del PRI nos habla de la crisis financiera y los despidos de sus trabajadores. https://t.co/dcEuqJUTPa — MAX CORTÉS (@maxcortespress) September 20, 2021

“En ese tema no hay un desvío, lo que sanciona el INE es que recursos del partido que son de origen público, no pueden estar en cuentas privadas, ese fue el tema fundamental”. Además indicó que hasta el momento no ha habido un usufructo por parte de Rueda Sánchez, pero se tendrá que investigar a fondo.

Aunado a ello enumeró que hay crisis por dos acciones fundamentales:

«La primera es que bajan los ingresos del partido, que son las prerrogativas fundamentalmente, y -la segunda- también las aportaciones de la militancia debido a que bajaron los votos en el 2018, se tiene menos ingresos y se reduce el porcentaje de aportación de los militantes».

Además mencionó que este problema no se crea en estos meses que he estado al frente del Comité Directivo.

«Este es un asunto de muchos años en donde se ha venido acumulando una serie de cuadros del partido que salía una dirección del Comité y la que llegaba invitaba a otros, reubicaban persona, algunos trabajadores y otros funcionarios del partido”.

Por otro lado sobre el adeudo con los trabajadores del PRI, Ochoa González comentó que, aunque no son suficientes.

«Se han hecho pagos a los que más les han adeudado y también, la semana pasada, tuvimos una reunión con todo el personal y nunca se hizo nada que no se hubiera platicado; además se han estado haciendo pláticas con las personas encargadas de la secretaría de Finanzas y dos secretarios que han estado atendiendo este tema junto con el abogado”.

Indicó que laboraban en el partido alrededor de 40 personas de las cuales, consideró, la mitad no realizaban una función sustantiva esencial. Y es que agregó que solo se requieren a 20 personas y en épocas de elecciones hay una mayor necesidad de personas en tierra y trabajos operativos, mas no en oficinas.