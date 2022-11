Revela Laura Montes que once patrullas funcionales están “resguardadas” en predio particular de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Con gráficas aéreas, la regidora Laura Montes Camacho, denunció que el alcalde Elías Lozano “esconde” un total de once patrullas que deberían estar prestando servicio a la comunidad para así inhibir el crecimiento de los hechos delictivos, pues en Tecomán imperan los robos, asaltos, desaparición de personas e innumerables ilícitos.



Señaló, que solo ocho patrullas rondan el municipio, esto a pesar de los esfuerzos que realizan los contribuyentes con el pago de sus impuestos para ayudar a generar condiciones económicas y darles el servicio de seguridad, se van al vacío con estos hechos porque “se realizó un esfuerzo para la adquisición o renta de patrullas, pero el alcalde prefiere tenerlas guardadas a la intemperie en un predio particular, no sabemos cuál es el compromiso del municipio para con el dueño del inmueble, ya que ni siquiera nos quiere decir el nombre del dueño”.



Al exponer evidencia de las patrullas en el predio, dijo “aquí está la respuesta a los ciudadanos que se preguntan en diferentes ocasiones cuando denuncian un hecho delictivo y no llegan con prontitud los elementos de seguridad: Por instrucciones del alcalde, las patrullas están resguardadas en un predio particular a sol y sombra, y solo algunas cuantas patrullas dan el servicio a la Cabecera Municipal y sus comunidades”.



Laura Montes lamentó que el municipio use patrullas rentadas y se siga usando combustible con patrullas detenidas, “quisiéramos una explicación, porque estando la seguridad como está, esas unidades deben estar en las calles, para qué rentar. Estuvimos preguntando a elementos de seguridad y dicen que únicamente operan en el municipio ocho patrullas”.



En cuanto al predio donde están las once patrullas, denunció que está ubicado en la calle Independencia esquina con Valentín Gómez Farías o andador 18 de la cabecera municipal, “pero estamos rentando patrullas porque la estrategia de seguridad a nivel estatal dice que la gente se siente segura cuando ve la patrulla cerca de su casa rondando”.