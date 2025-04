RETROCESO EN LA INVERSIÓN EN SALUD

Por: Manuel Olvera Sánchez

No obstante, que el acceso a los servicios de salud, en la mayoría de los países del orbe ha mejorado, su acceso a estos servicios ha sido más complejo lesionando la situación financiera de la sociedad orillándolos a erogar parte de sus recursos propios para atenderse ante alguna problemática relacionada con su salud.



Una de las obligaciones del Estado mexicano es proteger a toda la sociedad en asuntos relativos a la salud y evitando que su situación financiera de cada uno de los mexicanos se vea disminuida propiciando con esto que el incremento en las estadísticas relativas a la pobreza crezca de manera importante y sean nada agradables para el Estado mexicano, ya que contrario al espíritu de la Constitución, hoy el acceso a una salud plena, es un privilegio para algunos cuantos, en perjuicio de las mayorías.



Y no nos debe sorprender el actuar del Estado mexicano ante un problema tan grande como es la falta de medicamentos, especialistas, instrumentales, herramientas de trabajo y muchas más para todo el personal de salud, aquí lo más lamentable es el reciente informe llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, en el cual revela que el gasto público promedio en salud por persona en la mayoría de los países según sus ingresos disminuyó considerablemente, sin embargo, el Estado mexicano deberá ser un garante en el sentido de que el ingreso por familia sea destinado para otras necesidades y nunca para cubrir requerimientos relacionados con su atención médica.

Vale recordar que tan solo en el año anterior existieron 4500 millones de personas en el orbe sin tener acceso a unos servicios básicos de salud, sin embargo, lo más delicado es que 2000 millones se encuentran ante la difícil situación financiera ya que el costo a una atención de salud digna rebasa los expectativas y por lo tanto su calidad de vida merma.



Hoy vemos cómo las desigualdades en el acceso a los servicios de salud son una realidad y que las brechas existentes en la calidad de los servicios de salud y en la atención médica que recibe la sociedad evidencian que las políticas públicas en materia de salud no han cumplido con su objetivo al grado de representar una carga económica para el bolsillo de cada ciudadano al tener que destinar parte de sus recursos para atender una emergencia relativa al asunto de salud; lo anterior evidencia la urgente necesidad de incrementar la inversión en salud pública, para que el bolsillo de la población no se vea afectado.

No obstante, que instituciones como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han llevado a cabo exhortos a diferentes países miembros de la región de las Américas, en el sentido de que la inversión en salud es una prioridad, y que solo a través de la inversión se logrará un desarrollo pleno e inclusivo en toda América Latina hoy observamos cómo han actuado de manera omisa ante dicha problemática que cada día se acentúa de manera considerable y máxime que estamos a escasos cinco años de los compromisos establecidos en la agenda 20 30, en la cual el común denominador es el desarrollo sostenible.



No obstante que en nuestro país se ha adoptado un discurso mediático en el sentido de que la cobertura universal de medicamentos es un logro del gobierno, que se invierte en infraestructura de salud, que se han contratado médicos cubanos, así como otra serie de acciones que a decir de nuestras autoridades son en beneficio de la sociedad mexicana, vemos con gran tristeza que al contar con servicios de salud de calidad es un privilegio al que pocos tienen acceso y ese discurso triunfalista en materia de salud es un engaño más del gobierno en perjuicio de la sociedad mexicana.



La realidad es que nuestro sistema de salud ha presentado un retroceso en lo que inversión de recursos públicos se refiere, basta observar como en el presente ejercicio fiscal, existe un decremento del 12.2% de los recursos financieros que a nivel nacional se canalizaron vía presupuesto de egresos para la atención médica de todos los mexicanos, lo anterior, revela un presupuesto de los más bajos que se hayan tenido presente en la historia en comparación hasta con el año 2010.



Con gran tristeza, observamos que el Estado mexicano en su gran mayoría le ha endosado a los mexicanos atenderse en materia de salud, según las estadísticas de cada peso que cuesta atenderse a cada mexicano, la sociedad le invierte 41 centavos, es decir que casi el 50% del costo por lograr una atención medica plena cada mexicano tiene que destinarlo de su bolsillo erosionando sus ingresos, con las consecuencias que esto deriva, como lo es que se dejen de atender en la familia otras necesidades básicas para lograr una calidad de vida digna.



La cada día más creciente demanda de servicios de salud por la población mexicana, ha dejado al descubierto lo vulnerable que hoy se encuentra el sistema de salud mexicano, basta a ver cómo nos encontramos con clínicas de salud prácticamente inoperantes, a esto se le suma personal médico trabajando en condiciones adversas al no contar con las herramientas e insumos necesarios para desarrollar a plenitud sus capacidades y conocimientos profesionales para atender las necesidades de salud de los mexicanos.



Lo anterior debe dejarle muy claro al Estado mexicano, que la inversión en salud pública debe ser una prioridad y una de sus políticas públicas a las cuales se les debe invertir en mayor grado, para de esta manera lograr un sistema de salud integral en el cual se tome en cuenta a las zonas marginadas de nuestro país como lo son el medio rural, ya que ahí es donde se concentra el mayor número de mexicanos que carecen de sistema de salud de calidad y donde la mayor pobreza se encuentra establecida.

