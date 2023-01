Retiran gafete y licencia a taxista ‘acosador’

*Joven exhibió en un video a un taxista que la acosaba mientras la trasladaba. *No se tolerarán ese tipo de actitudes en el gremio, sentencian líderes de taxistas.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La subsecretaria de Movilidad del Estado de Colima, Livier Rodríguez, informó que se giraron instrucciones, y así se acató, de “cancelar y retirar” el gafete y licencia de conducir al chofer de un taxi que acosó sexualmente a una usuaria del servicio, agregando que desde el momento en que le hicieron llegar la queja instruyó a la Dirección de Transporte y el equipo de Supervisores de la Subsecretaría de Movilidad Colima para que localizaran al taxista y procedieran a actuar conforme a la Ley.

Es de mencionar que una usuaria del servicio de taxi de esta capital fue videograbado por la afectada y en cuyas imágenes se aprecia al conductor tocar la pierna de la joven, al momento en que la mujer le cuestiona por qué la toca, el taxista responde: “para que veas como palpito”.

Tras denuncia pública, la cual incluso fue difundida en diversos medios de comunicación de circulación nacional, la Subsecretaría de Movilidad reaccionó y ubicó al taxista “acosador”

La funcionaria estatal agradeció a la persona usuaria que hizo esto público. “Ninguna persona debería vivir una situación así, fue muy valiente de su parte atreverse a denunciar y como subsecretaria e institución, no le vamos a fallar, esto no se va a quedar así y dentro de mis competencias, haré lo necesario para sancionar y buscar que esto no se repita”.

Pidió a la joven presentarse para dar continuidad a su queja. “Es importante que, ante casos de presunción de acoso, se realicen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Colima, pues dicho comportamiento es tipificado como delito por el código penal para el Estado de Colima”.

NO SE TOLERARÁ ESTE TIPO DE ACTITUDES

En tanto, los líderes de los taxistas de la CTM y CNOP, Juan José Navarro Mendoza y Hugo Chávez Ríos, respectivamente, aplaudieron que la Subsecretaría de Movilidad haya determinado actuar en contra de quienes muestran ese tipo de conductas, pues conductas como el acoso “afecta la imagen de todo el gremio”.

Ambos líderes coincidieron en señalar que como organizaciones gremiales “no se tolerará ni protegerá a este tipo de infractores”.

Juan José Navarro Mendoza Presidente del Fondo de Responsabilidad Civil del Pasajero y Cobertura Amplia de la CTM, dio a conocer que incluso desde el pasado martes esta organización inició una campaña conjunta con el Ayuntamiento de Colima que preside Margarita Moreno, denominada “No es Normal. Pide Apoyo”, la cual es una estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres.

Para ello, el Gobierno Municipal de Colima y la organización cetemista iniciaron una “pega de calcas” en unidades de servicio público (taxis), la cual se habrá de extender en los próximos días.