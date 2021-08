Restauranteros urgen aplicar nuevos protocolos de medidas sanitarias contra Covid para no cerrar establecimientos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El sector restaurantero de Colima urgió que se apliquen nuevos protocolos de medidas sanitarias para que no haya cierre de establecimientos por Covid-19 ante la gravedad de contagios de la enfermedad y la situación económica que se atraviesa.

De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Colima, Felipe Santana Linares, se encuentran preocupados ya que durante tres semanas han trabajado al 30 por ciento.

“Regresamos a partir del lunes con un 20 por ciento y con aforo restringido y también trabajar con un horario muy limitado, en donde hay restaurantes que abren a partir de las 5 o 6 de la tarde y solo podrán abrir por cuatro horas”.

Santana Linares, reconoció que hay restauranteros que han señalado que prefieren cerrar sus negocios que trabajar con estas restricciones, «ya se tiene días en ‘pánico’, algunos restauranteros, principalmente de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán».

El líder restaurantero expuso que si bien evita juzgar, hay mucha desobediencia social, y como restauranteros invitan a la población a hacer caso a seguir las indicaciones sanitarias debido a que como empresarios gastronómicos están en la disyuntiva entre mantener los empleos, pagarle a proveedores y tener que reducir el aforo.

De esta manera reiteró que la sociedad también tiene que poner de su parte, pues hay más contagios que en el 2020.

“Y todos nos debemos poner las pilas para que esto no colapse, no podemos simplemente bajar los brazos y rendirnos porque las medidas actuales en semáforo rojo, con restricciones como el horario y el aforo, afectan a los empresarios, no así a la gente que sigue en la calle, no usa cubrebocas, sin vacunarse”.

Entonces, enfatizó que se requieren medidas restrictivas más acordes a la movilidad, al entorno económico-social que se tiene y a la realidad de fin de año.

“Vamos a llegar a diciembre sin dinero para aguinaldos, vamos a tener peor cierre de año 2021 que el 2020”.