Respeto a la pluralidad política ofrece Adriana Ruíz Visfocri

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La tarde-noche de este miércoles rindió protesta como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quien al asumir el cargo agradeció la confianza hacia su persona y se comprometió a respetar la pluralidad política que existe en este órgano Electoral.

Con la presencia de la totalidad de Consejeros Electorales y de representantes de partidos políticos ante el Consejo General del IEE, Ruiz Visfocri en su mensaje dijo asumir esta alta responsabilidad pública. «

Asumo esta tarde la alta responsabilidad pública y agradeció la confianza depositada en su persona por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que sea quien en los siguientes 7 años, encabece los esfuerzos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima».

A los Consejeros de este cuerpo colegiado les expresó que «creo en la colegialidad y la privilegiaré y que, desde esta presidencia me sumaré a las actividades que, en el marco de sus comisiones e iniciativas, surjan para el buen desempeño de nuestra principal responsabilidad que es la organización de las elecciones locales».

A los representantes de los partidos políticos les refrendó su respeto «a la pluralidad ideológica» y les patentizo su absoluta disposición a la construcción de escenarios favorables para la convivencia democrática.

«Tengan la confianza de que mi actuación en esta presidencia será apegada al respeto pleno de las normas jurídicas y los principios rectores que rigen el ámbito electoral», dijo.

Reconoció que el IEE enfrenta un esquema financiero especialmente complicado que «nos lleva a escenarios presupuestales con criterios de racionalización del gasto y buen uso de los recursos para lo que resta de este año y el próximo. Será el financiero uno de los temas primarios de atención en los cuales deberemos trabajar dentro del Consejo», señaló.

Asimismo, dijo que hay temas «en los que no debemos limitar nuestros esfuerzos.El tema de la Confianza en lo que hacemos es toral. No podemos hablar de elecciones confiables si no proyectamos confianza. Cada proceso electoral nos plantea escenarios diversos, con problemáticas propias que plantean entre los ciudadanos interrogantes a las que debemos dar respuestas concretas y convincentes».

Agregó que en la confianza radica nuestra principal fortaleza.

Por último, dentro de su mensaje refirió que «nuestra misión seguirá siendo impulsar la participación ciudadana que es la parte importante del éxito en cada jornada electoral, incluyendo también la observación electoral. Desde aquí hago el llamado para que nos sigan brindando su confianza.Mi llamado es para que todas y todos, desde nuestras responsabilidades dentro de este Consejo y del Instituto, asumamos nuestras tareas con apego a la ley» concluyó.