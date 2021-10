Aclaran regidores de Tecomán que votaron a favor del aborto ‘para proteger a las mujeres más vulnerables’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Los regidores de Morena Héctor Vázquez Regalado y Oracio Rodríguez Suárez, así como el alcalde Elías Lozano se pronunciaron sobre su postura en la aprobación a la reforma al artículo 2 de la constitución de Colima, sobre el tema del derecho a la vida, donde se manifestaron por la protección a las mujeres más vulnerables de Tecomán.

El regidor de Nueva Alianza Rodríguez Suárez admitió que está dispuesto a asumir el costo de su voto “soy padre, hijo, pero no podemos tomar decisiones en función de lo que yo siento, pienso o creo, las decisiones se toman pensando en el beneficio de las mayorías, me siento en una encrucijada pero lo platiqué con mis hijos y mi mujer, hubo desacuerdos con mi familia pero es una decisión de la que asumo el costo”.

Oracio Rodríguez se dijo ofendido en la sesión de cabildo, por la acusación del regidor Sergio Anguiano, cuando señaló que Morena obedecía la línea que viene desde el Gobierno del Estado electo “ yo no tengo compromiso con nadie, mi voto fue libre, nadie me dijo y me ofendió lo que dijo el regidor, lo decidí a título personal porque quienes tenemos la vida un tanto resuelta en servicios de salud, nos resulta fácil satanizar a quien toma una decisión tan difícil”.

Por separado, Héctor Vázquez Regalado, dijo que existen muchas niñas jóvenes y mujeres que han vivido embarazos donde las circunstancias no son las más propicias, ya sea embarazos impuestos por violencia o abuso, por lo que platicando con otras mujeres tomó la decisión desde otra perspectiva y no politizar el tema ni volverlo religioso, “es muy sencillo emitir juicios, pero más allá de que algunas personas quieran politizar el tema y llevarlo por corriente religiosa, no se han dado cuenta de la problemática en cuestión de un tema de salud pública”.

Opinó que restringir legalmente el aborto no reduce el número de prácticas, pero sí propicia que las mujeres recurran a abortos inseguros, clandestinos y peligrosos. Por tanto, dijo que la propuesta no obliga a las mujeres a realizar esta práctica sino a darle la libertad de ejercer o no la maternidad, no obstante aclaró que también el Estado tiene la responsabilidad de actuar desde la prevención, educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y derechos sexuales.

Por último, Elías Lozano Ochoa aclaró “no di la opinión de Elías Lozano sino la que recogimos del pueblo, lo estamos viendo desde el punto de vista religioso pero también tiene un punto de vista médico y hemos querido tomar la decisión de manera seria y responsable”.

“Pregunto a los que votaron en contra si eso resuelve el problema que va en aumento, necesitamos ponernos a trabajar, invito a que trabajemos en equipo buscando opciones para que este tema no se de en Tecomán, pero no prohibiendo sino buscando alternativas”.

Lozano Ochoa negó que su decisión pueda tener un costo político porque los tiempos han cambiado y el relevo generacional es diferentes, las realidades –dijo- son distintas y no se puede imponer nada, “cada quien que tome la decisión, es en beneficio de todos los que están viviendo esa problemática”.