Resalta Lizette Moreno el trabajo de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La diputada priista Hilda Lizette Moreno Ceballos resaltó el trabajo realizado por la Comisión de de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública del Congreso del Estado, la cual ella preside, pues señaló que en los primeros cinco meses de la actual Legislatura y dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones se logró emitir 39 dictámenes, esto es, el 70% de las iniciativas que han sido aprobadas por el pleno de la Sexagésima Legislatura.



Moreno Ceballos explicó que el trabajo realizado durante el primer período ordinario de sesiones, que llegará a su fin el próximo lunes 28 de febrero, fue producto del trabajo conjunto entre los diputados de las diversas fracciones legislativas que se integran a dicha Comisión.



La legisladora priista expresó su inconformidad porque se ha difundido información, citando como fuente a la web del Congreso, en la que se descalifica el trabajo legislativo individual y de las comisiones que integran.



Lizette Moreno mencionó que las 56 iniciativas ya decretadas, en materia de competencia concurrente, las Comisiones de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, y de Desarrollo Municipal, han dictaminado 46 de ellas, lo que equivale al 82.14%.



Hizo un reconocimiento a los integrantes de la comisión que encabeza, señalando que a ella le “toca coordinar, consensar, convocar y hacer que lleguen a su discusión y aprobación, pero el trabajo es un trabajo de toda la comisión”.



Asimismo, agradeció a sus compañeros “porque siempre han estado puntuales, han estado dispuestos y no obstante que tenemos pandemia y algunos nos hemos contagiado, todos hemos sacado adelante de manera responsable la tarea, por eso no se vale descalificar nuestro trabajo”.



La priista precisó que el 70% de todos los dictámenes que se han aprobado en el pleno son de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública.



“Así, a la titular del Poder Ejecutivo le aprobamos en tiempo y forma su Ley de Ingresos con un crédito de 985 millones de pesos, sin discusión porque estamos conscientes de las necesidades económicas del Gobierno para cubrir la crisis financiera”.



Dijo que la comisión a su cargo aprobó “las leyes de ingresos de los 10 municipios y de organismos descentralizados. Los municipios tuvieron en tiempo y forma los instrumentos fiscales para tener sus leyes de ingresos, así como los incentivos fiscales que su presupuesto les permite para que la población se beneficie”.



De la misma manera, señaló que “por primera vez en la historia de nuestro estado de Colima, la Comisión de Hacienda del Congreso rechazó una cuenta pública del titular del Ejecutivo del estado. Estamos sentando precedentes”.



Del mismo modo, señalo que la Comisión de Hacienda ha participado en otras 7 reuniones de trabajo convocadas por la Comisión de Desarrollo Municipal, de las cuales se derivan acuerdos y consensos “sin importar las diferencias de opiniones, los colores, ni las corrientes partidistas”.



La diputada observó que el resultado de su trabajo no está en la página oficial del Congreso, sino que en el Diario Oficial donde se publican los dictámenes aprobados, concluyó.