COMAPAL adeuda más de 12 millones a la CFE

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- El organismo operador de agua mantiene un adeudo de más de 12 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, informó Gerardo Cruz Lizarraga, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Armería (Comapal) mismo que agregó que la dependencia está en tratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convenir el adeudo que aún se viene arrastrando.



Cruz Lizarraga reconoció que el tema de adeudos tanto de la Comapal como de la ciudadanía con el organismo se sigue rezagando y que sí han quedado pendientes año con año, formando un apilamiento de rezagos “son situaciones pesadas para la Comapal, pero tenemos que sacar adelante el servicio”.



Dijo que a pesar de que la gente no está pagando la carga económica con CFE debe cubrirse y la opción más viable es convenir en pagos que además les podrían permitir hacer frente a otros adeudos que la Comapal tiene por conceptos como impuestos “que también hay que cubrir y ponerse al corriente”.



Hasta el momento, este año todavía no se conviene una cantidad mensual con CFE, pero sí sería extra a lo que se paga habitualmente ya que estos 12 millones de pesos es una deuda atrasada “necesitamos acordar algo que nos permita avanzar, porque no podemos hacer un pago tan fuerte mensualmente”.



En cuanto a la recaudación por el servicio de agua, Cruz Lizarraga mencionó que la estrategia hasta el momento es solo trabajar con los fiscales de cobranza que visitan a los usuarios para hacer que vayan al organismo y busquen loa forma de ponerse al día.