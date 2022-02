Productores de ganado en el abandono de parte del Gobierno Federal: Líder de la Unión de Tablajeros

*Antes había corrupción, pero el nuevo Gobierno no mejoró, “no fue que identificaran las fugas, tapar los parches y pa delante, desafortunadamente los vicios y las costumbres continúan, está igual la situación.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- En opinión de Carlos Íñiguez líder de la Unión de Tablajeros de Tecomán a nivel nacional no ha habido los grandes programas que había antes, y el cambio de esta política se resiente en el sector primario que en su caso sigue en pie de lucha para lograr un rastro certificado, pero los requisitos para obtener un apoyo son -dijo- “ridículos” y en esas condiciones no hay quien pueda ser sujeto de apoyo federal.



Señaló que el año pasado “nos decían que para acceder al apoyo debíamos facturar 180 mil pesos al año para un proyecto que vale 30 millones de pesos, si facturas 180 mil pesos al año cuando vas a tener para poder construir un rastro de 30 millones de pesos”.



Carlos Iñiguez, reconoció que antes había mucha corrupción en los programas, pero el nuevo Gobierno Federal no mejoró ese tema “no fue que identificaran las fugas, tapar los parches y pa delante, desafortunadamente los vicios y las costumbres continúan, está igual la situación. Y de todas maneras los apoyos no llegan; sus condiciones son muy difíciles”.



A pregunta expresa de por qué un rastro TIF no es viable, señaló “es invertir mucho dinero y no funciona a menos que sea para importar o que tiene que vender digamos a tiendas departamentales que te exigen esa procedencia”.



El líder de los carniceros mencionó que los tablajeros ya han tenido acercamientos con la gobernadora Indira Vizcaíno y alcanzan a ver una esperanza porque a la fecha en Colima no se cuenta con un rastro digno, es decir, que los rastros trabajan con las condiciones mínimas requeridas por Coespris.



“La gobernadora está convencida que si se necesita meterle un poco de más atención a la situación porque salvo el rastro de la granja grupo Fénix y un rastro que está en Nogueras mecanizado, no hay rastros al 100%. En el caso de Tecomán andamos en un 7 de diez”.