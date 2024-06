Repensemos el voto porque en educación nos quedan a deber

Pupitre al Fondo

Por: Blanca F. Góngora

Ya el domingo son las votaciones y es muy importante ir a votar si realmente queremos una elección de mayorías, pero antes de ejercer el voto es urgente que observemos y evaluemos, cada quien, en sus áreas de conocimiento y experiencia, que sí se hizo y qué quedó en el discurso y la promesa. Yo desde el ámbito de la educación compruebo que AMLO deja un sabor de boca agrio y una calificación reprobatoria por tanta palabrería, simulación y no resultados, y este es mi recuento brevísimo del cómo seguimos:

Seguimos sin recibir un presupuesto para el mantenimiento de las escuelas pues el programa “La escuela es nuestra” no llegó a todas, solo a un pequeño porcentaje para con ese mínimo, cacaraquear y confundir a la población haciéndoles creer que todas reciben el recurso, pero esto es una mentira.

Las escuelas siguen sin internet, algunas sin servicios básicos de luz, drenaje, etcétera. Seguimos sin filtros de agua o agua de garrafón para que los niños se hidraten, ¿cómo es posible que ni con eso pudieron? La ventilación que existe en las escuelas en tiempos de calor es insoportable, no ventiladores suficientes, mucho menos aires acondicionados y temperaturas por arriba de los 35 grados con grupos numerosos sin otra opción que tenerlos ahí sentados, agobiados, sin agua, y en un mobiliario que sería para denunciarlos por tanta omisión de cuidado.

Las escuelas están a semanas de terminar el 6 ciclo escolar de este gobierno federal y siguen con plantillas incompletas, es decir, faltaron asignar maestros y personal para algunas materias o áreas escolares para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes recibieran todas sus clases completas en tiempo y en forma.

No hay materiales deportivos en las escuelas a menos que los docentes y directivos hagan actividades para sacar fondos y comprarlos, pues si alguna vez llegó algo de material (que no fue a todas las escuelas, nomas las necesarias para la fotonota) no se dio cuenta el gobierno que el periodo de vida de este material usado por tantos alumnos de una escuela es para estarse cambiando, renovando, alternando para que tuvieran acceso a una más amplia variedad de deporte y actividades físicas, pero no, no hubo. También quedaron mal.

Hay una estrategia nacional de fomento a la lectura, muy anunciada, mucho dinero gastado en propaganda pero en la realidad no existe, no se realiza porque no hay bibliotecas en las escuelas y donde hay, o son obsoletas o se tiene que resurtir y actualizar sacando dinero con los padres de familia o sector empresarial porque el gobierno no pudo tampoco aterrizar y hacer posible dicha estrategia.

No hay centros de cómputo, les dan, aunque no lo crean, clases de computación sin computadoras y cuando hay, son lentas, obsoletas, sin internet, sin aire acondicionado. En Colima se “regalaron” laptops que han resultado un fiasco, ya escribiré más al respecto en otro momento.

Los maestros seguimos con sueldos raquíticos, los aumentos salariales durante el sexenio los hicieron de tal forma que pareciera que fueron sustanciosos, pero no fue así, confundieron al pueblo, si bien es cierto que el personal de apoyo a la educación recibió un mayor beneficio (y qué bueno), pero para los docentes, lo repito, no fue así. Ahora en este último, y por querer el voto, han querido sorprendernos (de verdad que nos ofenden), pero el aumento sigue siendo un insulto, es tan poco, que los docentes tienen más de dos empleos, además de vender un sin fin de productos para completar un ingreso digno. Y si hablamos de los paupérrimos servicios de salud que tienen los docentes sería suficiente para demandar al gobierno, pues ni nuestro dinero que nos descuentan les ajusta para dar un buen servicio.

La lista puede seguir, pero por ahora solo les pido que observen a su alrededor y sean analíticos: vean las servicios de salud, de justicia, de seguridad, de educación, vean las calles y mercados, vean la inseguridad, vean la sobreexplotación laboral y las pésimas condiciones de trabajo… y hablando de trabajo, los docentes veamos que incluso el líder sindical del SNTE, el maestro Alfonso Cepeda también nos falló, se la pasó limpiándole el polvo a los zapatos del presidente, aplaudiéndole todo, aceptando todo, no combatió, entregó al gremio y se ganó una candidatura plurinominal al senado de la república por el partido Morena. Más claro, ni el agua. Repensemos el voto.