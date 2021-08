Regreso a clases con semáforo rojo, defunciones a la alta y sin alumnos vacunados

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Definitivamente el gobierno que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez le llueve sobre mojado, y no me refiero por la mala administración de los recursos, las fallidas estrategias para bajar los índices de la delincuencia en cuanto a robos y homicidios se refiere; tampoco al pésimo escenario en el que han estado miles de trabajadores de gobierno del estado por el impago de sus salarios, bonos y demás incentivos; ni a la falta de control en el tema de contagios del Covid-19 en el estado de Colima.

El retorno a las aulas está al doblar la esquina y se hará en medio de una alza de contagios y decesos, hasta ayer iban 14 defunciones y 164 nuevos casos de Covid, sin embargo hay padres de familia que exigen que sus hijos reciban educación presencial a pesar de que existan condiciones desfavorables para el retorno, la primera de ellas el semáforo en rojo, y otras de índole de infraestructura y materiales Anticovid; aunque la más importante será la conductual, y esa es de respetar reglas, seguir protocolos e instrucciones y contar con lo necesario para acudir bien protegido a la escuela, y sin síntomas que pongan en riesgo a los demás, en donde la responsabilidad total será de los padres de familia.

El padre de familia deberá ser honesto al informar a la escuela temas sobre la salud de su hijo, así mismo deberá conocer a detalle los síntomas y por mínimo que sea, deberá dejarlo en casa si hay algún indicador que nos pueda indicar que no está en condiciones de ingresar al aula. Recordemos que todos debemos cuidar a nuestros hijos, debido a que no están vacunados.

Los maestros deberán ir más que protegidos, con careta, cubrebocas, máscara, guantes, gel y todo lo necesario para garantizar la protección individual y colectiva, ya se prepararon, y pese al riesgo de contagio, ya están listos para cumplir con su trabajo, esperemos que la autoridad educativa dote de todo lo necesario y más para que también docentes y trabajadores de la educación tengan un retorno seguro a las aulas.

Ayer en entrevista para Imagen Noticias los papás de los primeros menores de edad vacunados en la Ciudad de México señalaron que a través de un Amparo, lograron que sus hijos gemelos de 12 años Jared y Andrei fueran inoculados con la vacuna Pfizer, la única autorizada para aplicarla a población entre los 12 y 17 años. La madre de los pequeños Telleliz Urrutia y su padre Juan Antonio Martínez, ambos abogados señalaron en entrevista para el noticiero de Francisco Zea que “la Defensoría Pública Federal ya puso del conocimiento de la población la asesoría a aquel que esté interesado”. Sin duda alguna amable lector, lectora, un tema que dará mucho de qué hablar en próximos días.

UDC PROTESTA: Hoy se le suman pendientes al gobernador Peralta Sánchez, me refiero a la protesta pública encabezada por el Rector de la Universidad de Colima Christian Jorge Torres Ortiz Zemeño acompañado por los titulares del SUTUC, FEC, FEUC, ACU y Jubilados y pensionados, en donde expresaron que en términos del Convenio de apoyo financiero, que hasta el mes de agosto asciende a 236 millones 312 mil 490 pesos y pone en riesgo la certeza de pago de salarios y sostener todos y cada uno de los procesos de la casa de estudios, en pocas palabras se encienden los focos de alerta dela UdC que está a unos metros del caos. Ayer salió a alzar la vos el rector de la máxima casa de estudios en nuestra entidad y es que no podemos permitir que colapse por cuestiones financieras.

SIN EMBARGO, están sobre la mesa los adeudos al magisterio, porque se pagaron las quincenas, pero aún existen pagos pendientes que hasta el día de ayer no habían quedado resueltos, esto sin considerar los adeudos que tiene el gobierno del estado con el SNTE correspondiente a las retenciones de los trabajadores por conceptos de cuotas sindicales y que se viene arrastrando de sexenios atrás. Se deben puntualizar hasta qué punto está endeudado el gobierno del estado y se deberá tener una estrategia para cubrir los adeudos tanto de la Universidad de Colima, como las correspondientes a los maestros estatales y a las organizaciones sindicales en nuestra entidad; además a los sindicatos de salud y todos aquellos que representan a los trabajadores al servicio dl gobierno del estado. Y también se debe realizar una auditoría a fondo de cada dependencia y que los responsables enfrenten a la justicia. Así como garantizar que se regrese cada peso y cada centavo que ha dañado las arcas públicas.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: vecinos del Fraccionamiento Real San Miguel siguen viviendo el viacrusis para que reparen sus viviendas, las cuales son nuevas, pero pareciera lo contrario. Todo comenzó por falta de alumbrado público y un problema de filtración de aguas en techos de viviendas recién adquiridas, en donde cerca de 120 propietarios de viviendas, buscaron al constructor Orlando González Carrillo del Fraccionamiento citado para que explicara el motivo de no contar con alumbrado público, así como para solicitar la reparación de sus viviendas, sin embargo la respuesta fue hostil, descortés y hasta el momento sin solución alguna por parte del fraccionador, a quienes ni el Ayuntamiento de Manzanillo, ni el Infonavit, han hecho que responda a lo señalado por los vecinos y proceda a la reparación de los daños, toda vez que la misma ley de no les da facultades para hacerlo y urge que se modifique la ley de asentamiento humanos para que los compradores de una vivienda gocen de la protección de la ley, así lo expresó la Lic. Karla Hernández, presidenta de colonos. Lo peor es que ya le dieron permiso a Don Orlando para que construya otro fraccionamiento, sin que se le toque una pestaña. ¡Francamente no se vale que no intervengan las autoridades y se sancione al funcionario municipal que avaló tal atrocidad, claro, es obvio, el no va a vivir ahí, así que le da igual! Esperemos que la alcaldesa Griselda Martìnez tome cartas en el asunto que le han confiado los habitantes.