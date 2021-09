Reestructuración en Secretarías necesaria/ Feminicidio en Manzanillo en manos de Fiscalía

La Panga

Por Mayahuel Hurtado Ortiz

A 55 días de que se realice la transmisión de poder en el estado de Colima, los ciudadanos hemos visto a una gobernadora electa activa, ocupada en abrir puertas a nivel federal para bien de las y los colimenses, además de una pulcritud en los trabajos de entrega y recepción, que definitivamente sacudió a quienes estaban acostumbrados a cambiar de gobernador sin que nada pasara, es más al término de la elección, sabían que eran otros seis años de trabajo en las diferentes dependencias y en el nivel ejecutivo, el cambio era prácticamente el pasar las llaves al que viene, donde debemos recordar que siempre hubo cierta rispidez entre un cambio de gobierno a otro, citaré como ejemplo que el finado gobernador Silverio Cavazos Ceballos no podía ver ni en pintura al ex gobernador Mario Anguiano, y éste a su vez, no podía ver al gobernador Ignacio Peralta ni en la sopa de letras; entonces llegó el momento del cambio, pero éste no será del equipo de casa, tan acostumbrado a estos sainetes.

Lo que no alcanzo a comprender es el manejo mediático que se le está dando a este tema, ya que Indira Vizcaíno Silva como candidata fue clara al decir que habría una fusión de secretarías, mismas que optimizarían la atención a la ciudadanía, teniendo presencia en Manzanillo algunas de ellas y en términos financieros representa una reestructuración muy importante, que si le sumamos el estado en quiebra que le va a heredar José Ignacio Peralta Sánchez, no creo que exista una mejor opción.

¿Pero a quiénes incomoda el tema? Definitivamente a quien tuvo el poder y el control financiero del estado por décadas, es decir, se les acabó su caja chica, el mal uso del poder para contratar gente como pago a sus servicio de operación política, ya que en un porcentaje importante de los casos, las dependencias del gobierno del estado, fueron utilizadas durante todos los sexenios priístas como reclutadoras electorales, contrataban al familiar, amigo, compadre, vecino, esposas novias y hasta novios, por eso están quemándose por dentro, porque no tendrán margen de decisión para el nuevo control de las Secretarias del Gobierno del Estado, y como lo hemos sostenido en este espacio, la única que va a palomear a las y los futuros integrantes del gabinete, será la gobernadora electa.

Así que nadie se asuste, ni nadie se asombre, ni se llamen víctimas, ni nadie pretende asfixiarlos, son cambios necesarios el expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, así como el fusionar secretarías, porque no desaparecen, se eficientizará el trabajo y quedarán de la siguiente manera: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración; Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres; Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Secretaría de Educación y Cultura; Secretaría de Salud; y, Secretaría de Desarrollo Económico, además de la Consejería y la Contraloría.

Es importante destacar amable lector, lectora, que la iniciativa deberá ser aprobada por la actual Quincuagésimo Novena Legislatura; quienes con responsabilidad deberán apoyar los cambios necesarios para que el gobierno entrante encabezado por Indira Vizcaíno trabaje de forma inmediata y no se pierda el tiempo en debates estériles que no le abonan nada al bienestar del estado de Colima. Es el momento de sumarse, no de meter el pie, insisto en cerrar filas para que a nuestro estado le vaya bien, y solo estarán rabiosos, desesperados, perdidos y lloriqueando, aquellos que durante décadas, se sirvieron a placer del poder público, a ellos hay que decirles que se les acabó su reinado y en términos populares, se les acabó su corrido.

EL FEMINICIDIO EN MANZANILLO ESTÁ EN MANOS DE LA FISCALÍA, debemos esperar a que el Fiscal en el estado o quien el designe, proporcione la información como resultado de la investigación del lamentable asesinato de Mayra Jazmín, una joven originaria de Coalcomán Michoacán, en hechos ocurridos el pasado 19 de agosto.

La Revista Proceso de circulación nacional cita lo siguiente: “Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información oficial sobre el suceso, algunos medios locales difundieron versiones extraoficiales en el sentido de que la joven de 19 años habría sido plagiada y asesinada por agentes de la Policía Municipal de Manzanillo, quienes exigieron 400 mil pesos de rescate a los familiares de la víctima, pero éstos sólo pudieron entregar alrededor de 80 mil.

Hasta la tarde del martes 31 de agosto, la única autoridad que había abordado este asunto es la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, quien se comprometió a que “si las autoridades correspondientes, como se presume, declaran culpables a policías de Manzanillo, no solaparemos a nadie y exigiremos que se aplique todo el peso de la ley”(…)

El tema está entre declaraciones de la presidenta, manifestaciones feministas y el diverso manejo mediático que se le ha dado al hecho, lo cierto es que la ciudadanía espera a que la Fiscalía salga a dar información que nos indique que fueron agotadas todas y cada una de las líneas de investigación, así como la captura de los que participaron en este aberrante hecho que vuelve a situar a Manzanillo como el municipio más inseguro para las mujeres en la entidad, donde se deja al descubierto el pésimo trabajo hecho en favor de las mujeres por la administración estatal y más aún el trabajo doméstico que ha venido desarrollando Mariana Martínez titular del Instituto Colimense de las Mujeres, donde queda demostrado que sus cursos de talacha y autoestima para ponernos guapas, no le brindan elementos a las mujeres para conocer que existes leyes y mecanismos de protección, ya que esta joven, debió ser hostigada antes del lamentable hecho que privó de la vida a una mujer. En este espacio nos hemos cansado de decir que el ICM debe brindar asesoría integral a las mujeres y fortalecer la parte en donde conozca sus derechos, con una línea telefónica que funcione para todas y que exista una seriedad para dar seguimiento a una queja, en poder de La Panga tenemos evidencias del deficiente manejo que se le da a una denuncia, lo bueno es que ya se van y esperemos que quien esté al frente de las mujeres, realice un trabajo quirúrgico para erradicar la violencia en la que vivimos.

La gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva lo anunció el pasado 2 de septiembre en su cuenta de redes sociales: Hoy tuvimos una reunión con algunas de las integrantes del Centro de Apoyo a la Mujer «Griselda Álvarez»; coincidimos que en #NuestraColima debemos seguir trabajando para crear acciones que nos permitan eliminar la violencia contra las mujeres.

No será tarea fácil erradicar la violencia, pero confío en que la gobernadora electa Indira Vizcaíno, trabajará de forma decidida y comprometida para que las mujeres tengan verdaderamente protección, y los municipios de Colima sean sitios seguros para que las mujeres vivan alejadas de la violencia.