«Rector Torres Ortiz sobre liderazgo»

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea.

La semana pasada el rector Christian Torres Ortiz dio una charla sobre liderazgo a más de 700 estudiantes congregados como parte de las actividades de la «Escuela de Cuadros» de la FEC. Al rector le correspondió dar la conferencia inaugural y decidió hacerlo con una ponencia que, leída no sólo como una ventana hacia los otros sino también como un espejo para sí mismo, podría también arrojarnos las claves de cómo ejerce su propio liderazgo rectoral. Creo que en ello radica la importancia de que se hagan algunas reflexiones al respecto. Para empezar, no debemos olvidar que el rector es un académico y funcionario universitario de sólida trayectoria además de un especialista en su ámbito profesional (la administración pública y la educación), ámbitos para los cuales cuenta con una maestría y un doctorado, respectivamente. Asimismo, también ha tenido una experiencia importante en otros áreas afines, como las de la comunicación y la propia gestión, pues basta recordar que fue coordinador de comunicación social una buena parte de la gestión rectoral de Miguel Ángel Aguayo. Los estudiantes que tuvieron la posibilidad de escuchar su conferencia no podían, por tanto, pasar indiferentes a los diez puntos que trató con ellos sobre cómo ser un buen líder y de qué forma ponerlo ello en práctica, no sin dejarnos de advertir, como dije, qué es lo que él mismo hace para cumplir con efectividad su función como rector. Así, pues, desglosó su decálogo, consistente en los siguientes puntos: 1) capacidad para resolver conflictos, 2) tener la iniciativa del liderazgo, 3) ser disciplinado, 4) tener una comunicación eficaz, 5) dominar una segunda lengua, 6) contar con un conocimiento (por lo menos básico) de las tecnologías de la información y comunicación, 7) ser proclive a la creatividad, 8) buscar siempre la capacitación continua, 9) poseer una conciencia global, y 10) buscar el bienestar personal. Los diferentes decálogos del liderazgo son flexibles y, aunque muchos tienen puntos en común, cada cual se adapta a la persona que lo está ejerciendo, por eso llama la atención que en este decálogo propuesto por el rector Torres Ortiz a los estudiantes haya componentes que me parecen fundamentales. Por ejemplo, y sin el afán de glosar cada uno sino más bien de destacar lo que me parece más sobresaliente, me ha parecido interesante que el rector, cuando se ha referido a la comunicación efectiva, haya recomendado leer, leer de todo siempre que aquello esté bien escrito. Yo creo que el hábito de la lectura es crucial incluso para alcanzar los niveles de sensibilidad y conciencia necesarios para la buena convivencia de cualquier sociedad, de ahí que me haya parecido pertinente que el rector lo haya enfatizado de esta manera.