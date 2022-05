Reconoce IMSS a más de 130 mil enfermeras y enfermeros, pilar de la institución

*En el marco del Día Internacional de la Enfermería, sostuvo un diálogo con cuatro enfermeras y dos enfermeros que recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Collar.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció a más de 130 mil enfermeras y enfermeros del Seguro Social, que son quienes mueven, dan rumbo al Instituto y representan el corazón de la atención médica.

En el marco del Día Internacional de la Enfermería que se conmemora hoy 12 de mayo, el director general del Instituto dialogó con enfermeras y enfermeros del Seguro Social que recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Collar, otorgada al personal de salud por méritos relevantes y eminentes prestados a la Patria en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Durante el encuentro en las oficinas centrales del IMSS, Zoé Robledo resaltó la participación de este sector durante la pandemia, intervención que permitió atender de manera eficaz, oportuna y coordinada a la población que requirió de una cama hospitalaria, bajo la política de cero rechazos, estrategia que va de la mano con el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.

Hizo un amplio reconocimiento a las enfermeras Elizabeth Bustamante Rodríguez, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 de Ciudad Sahagún, Hidalgo; Rebeca Raíz Hernández, de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Occidente; Karina del Carmen Castillo Hernández, del HGZ No. 46 Villahermosa, Tabasco; y Norma Estela Colunga Mares, del HGZ No. 53 Los Reyes, Estado de México.

Además, a los enfermeros Christian Barrientos Ramírez, del HGZ No. 50 San Luis Potosí; y Jaime Leura Hernández, del HGZ No. 17 de Monterrey, Nuevo León.

Durante el encuentro compartieron experiencias y anécdotas sobre la atención de la pandemia del coronavirus, los esfuerzos institucionales realizados, el proceso de aprendizaje que se requirió, la solidaridad para atender a las personas con síntomas graves de la enfermedad y las acciones para la recuperación de servicios ordinarios.

Además, señalaron la importancia de otorgarle un reconocimiento especial al área de salud y el orgullo de ser parte del personal de Enfermería del IMSS que cuidó de las personas enfermas cuando más lo necesitaban, sin importar si eran o no derechohabientes.

Las enfermeras y los enfermeros condecorados expresaron su compromiso con los pacientes, el orgullo de ser el eslabón más fuerte del área de salud y la disponibilidad para ayudar en los diversos acontecimientos del país.

Por otra parte, Zoé Robledo señaló que el 12 de mayo, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció esta fecha para conmemorar la Enfermería en México.

Explicó que se eligió este día por ser el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la Enfermería profesional en el mundo, cuyos aportes dieron método y ciencia a esta noble profesión que nació en medio de la guerra.

Subrayó que el personal de Enfermería del IMSS es un ejército que no da excusas en la atención general, no lo hizo durante la pandemia y gracias a ellos fue posible enfrentar este reto, ya que integraron equipos COVID, hicieron pruebas, fueron los enlaces entre los pacientes y sus familiares, se dedicaron a vacunar, a recuperar los servicios ordinarios y serán clave en la transformación del sistema de salud.

Informó que 7 millones de mexicanas y mexicanos que necesitaron atención y la recibieron en el IMSS en alguna cama hospitalaria, en pruebas o de manera ambulatoria, estuvieron en manos de enfermeras y enfermeros del Instituto.