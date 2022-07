Reconoce Carmen Zúñiga que hay diferencias al interior de MORENA

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Luego de que estuvo de visita en el estado la presidenciable Claudia Sheinbaum y en donde algunos cuadros fundadores de MORENA a través de redes sociales mostraron su enojo porque no fueron invitados, la diputada federal Carmen Zúñiga admitió que hay diferencias al interior de este partido.

“Tenemos diferentes formas de pensar, pero todos estamos en el mismo proyecto estamos en el mismo barco porque MORENA no es cuestión de personalidades ni es un proyecto de individualidades, es un proyecto conjunto y en este vamos caminando todos”.

Carmen Zúñiga dijo que “a mi me invitaron el domingo a las 12:20 de la noche (sic) me

estaban confirmando que si se presentaba (Claudia Sheinbaum) que yo iba a formar parte y yo no iba preparada con un discurso porque no sabía se iba a tomar la palabra».

“Todos tenemos derecho de manifestarnos si no estamos de acuerdo en algo y eso no quiere decir que tengamos divisiones», aclaró la legisladora federal.