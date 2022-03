Reacciones de la oposición contra la 4T tras limpia de casa… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

El quitar de los puestos clave a algunos de los integrantes de los mismos de siempre, debe ser un motivo suficiente para que estén furiosos, pues al saber que la gente de su equipo está fuera de alguna dependencia o un cargo que represente una operatividad política, e incluso en algunos casos la llave del dinero, debe ser un motivo de gran preocupación para lo que planea la oposición “a modo” para el 2024, por eso salen sus rémoras, lacayos, comadres, esposas, esposos, novios y novias a agredir, a calumniar a quien opina diferente, a mandar sus trolles de Facebook a utilizar las redes para violentar personas, y en una postura bastante hipócrita, señalar lo que durante años callaron o de lo que fueron cómplices.

Para prueba basta un botón, han sido desplazados a otras áreas y en otros casos despedido a personas que no tenían un nombramiento base, ni existía una obligatoriedad del gobierno para seguirlos contratando. Y es que la tabulación de salarios les vino a dar en la torre a los que estaban acostumbrados a ganar mucho por tan poco, o a ocupar un puesto sin perfil y cobrar unos sueldazos de ensueño, en otros casos personas que gracias a sus compadrazgos recibían un sobresueldo y tenían plazas que nunca trabajaron, también a aquellos que tenían a su parentela adentro de una dependencia pisoteando los derechos laborales de muchos, a todos ellos, se les acabó su corrido y la diosa fortuna salió corriendo de sus vidas para jamás regresar.

Siempre he dicho que en cualquier partido puede haber personas honestas, pero esas precisamente son las que nunca fueron promovidas, solo utilizadas para que los gandallas de cada tres o seis años ocuparan un cargo, y no solo en el PRI se dieron estos casos donde parecía rotación de voleibol, y en donde queda demostrado en cada boleta electoral que así es, veíamos a Pico Zepeda, Dulce Salas, Enrique Rojas, Mely Romero, Itzel Ríos, entre muchos otros que siempre estaban ahí, listos para la foto o algunos casos cono el de Fernando Morán como ex Secretario de Desarrollo Rural que le tocó estar en el paraíso y que después de ahí se dedicó a ganar aliados que lo llevarían al albiceleste, ya que en el PRI nunca tuvo una oportunidad real ¿O dígame usted amable lector, lectora, si no es verdad que ya hasta predecíamos quien sería candidato,?

En el PAN el grupo de Jorge Luis Preciado durante más de una década controló las posiciones y palomeó las candidaturas, y ahora que está Julia Jiménez todo está mal, y que decir del Partido Verde, donde ya se sabía que Martha Meza iba de titular o de suplente, pero de algo iba, mientras Nabor Ochoa decidió botar al Verde para irse a trabajar con Nacho Peralta como enlace, que realmente era de membrete, porque nunca lo dejó hacer nada sin su visto bueno en la costa y se concretó a venir de representante o de paseo. Y de Leoncio Morán ya mejor ni hablemos, el eterno candidato a la gubernatura de Colima por Movimiento Ciudadano, que no debemos descartar vuelva a aparecer en una boleta, ya que la votación obtenida, es su mejor alegato en la mesa donde se toman las decisiones y se palomean candidatos.

Así es que no se espanten de que los gobiernos de la Cuarta Transformación ni los volteen a ver ni les importe lo que digan o hagan, para ser precisos, no les quita el sueño lo que piensan sobre sus candidaturas y puestos, por una simple y sencilla razón: están en su momento y trabajaron por lo menos 30 años en Colima para que la izquierda gobernara.

Así es que veremos a diputados locales de “la oposición a modo” reclamar a la gobernadora Indira Vizcaíno que si hace viajes o no, que el desabasto de medicinas, que el descalabro financiero; que si Viridiana Valencia cambió de look; que si Rubén Romo subió una nueva selfie con el precio de los combustibles; que si Isamar Ramírez es gente de Griselda Martínez; que si Andrea Naranjo fue del PRI; que si Ana Karen repitió curul local; y más aún los discursos peyorativos en agravio a los tribunos de la 4T, todo eso seguirá pasando, porque “los mismos de siempre” le sacan la vuelta al juicio político del ex gobernador José Ignacio Peralta y del ex secretario de finanzas hoy diputado local Carlos García Noriega, por el desastre financiero en el que se encontraba el estado y que ocasionó el impago y el colapso de las dependencias, muy acentuadamente el Sector Salud.

¿Por qué no salen a aclarar el origen del desastre y solo se desgarran las vestiduras y el calzón echando culpas? ¿Por qué no encabezan el juicio político en contra de los responsables del caos financiero de Colima? ¿Por qué no dicen que están furiosos porque despidieron a su gente clave en diferentes dependencias? ¿Por qué ahora sale Martín Flores a despotricar si hace unos meses alababa al gobierno Cuatroteísta, será que ve en riesgo su continuidad como representante de los trabajadores y sus intereses mismos?

Insisto, se les acabó su corrido y aunque se abracen al escritorio o se atornillen a la silla de cualquier oficina de las diferentes dependencias o Instituciones, la limpieza de casa continúa y dentro de unos días, saldrán más a decir que son vulnerados en sus derechos, claro, son los que siempre vivieron de la ubre del gobierno estatal y se resisten a irse y sus amos se resisten a perder el control. Son nuevos tiempos, gente nueva o destacada debe estar al frente de cada puesto clave en el organigrama de gobierno.