Advierte Audelino Flores que no aceptarán la propuesta del 3% al aumento salarial

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- De manera tajante el presidente de la Federación de Sindicatos, Audelino Flores Jurado, aclaró que los trabajadores no aceptarán la propuesta del del gobierno del estado del 3 por ciento al aumento salarial y advirtió que defenderán los derechos de los trabajadores.

Flores Jurado calificó de irresponsables la propuesta y declaraciones del subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, en torno al aumento salarial del 3% a los burócratas, así como someter la decisión a una encuesta ciudadana.

Dijo que, de hacer una encuesta, los ciudadanos también deberían opinar de los salarios de funcionarios y diputados, “habla de una encuesta sobre los trabajadores nada más, que la proponga también sobre los funcionarios y diputados, y toda la bola de gentes que cobran altísimos sueldos, pero no, nada más se fijan en los trabajadores, son irresponsables esas declaraciones”.

Admitió que un aumento del 3% no se ajusta a la realidad económica que se está viviendo con una inflación que va más allá del 7% y en algunos casos más del 50% en algunos artículos, “antes una bolsa de avena costaba 25 pesos, ahorita vale 40, eso no es el 7%, hay muchos artículos que subieron el 10 el 15 o hasta el 50%”

Aseguró Audelino Flores que la falta de recursos del Gobierno del Estado no es responsabilidad de los trabajadores, toda vez que son los funcionarios los responsables de administrarlos y de aplicar sanciones o recuperar los dineros, “sino ha habido correctivos, encarcelamiento o recuperación de esos recursos mal habidos, es responsabilidad de ellos (los funcionarios) no de los trabajadores, no tienen por qué sacrificar a los trabajadores”.

El presidente de la Federación de Sindicatos insistió en que la clase trabajadora no está de acuerdo, “los aumentos están a la vista, pero si se va a hacer encuesta que se haga también sobre los salarios de los funcionarios y de los empleados de confianza, diputados y todo, a ver si es cierto que la población está de acuerdo”.