Ramón Núñez de la Mora nuevo Rector de la UTeM

Manzanillo, Col.- Este lunes, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva designó a Ramón Núñez de la Mora como Rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) y se comprometió a trabajar para fortalecer esta institución, pues la educación es prioridad y para quienes formamos parte de la administración estatal, la educación es gran aliada, que nos puede ayudar a atender la problemática económica, de seguridad, salud que afrontamos las y los colimenses.



Durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la UTeM, que preside el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, la mandataria explicó que en apego a la ley orgánica, Núñez de la Mora fungirá como Rector durante los próximos cuatro años, “confiamos que el doctor Núñez hará todo para que lo que está muy bien en la UTeM funcione mejor, fortaleciendo las áreas de oportunidad en esta institución».



Las aulas son espacios donde niñas, niños y adolescentes aprenden lo que dicta el programa educativo en turno, y además conviven, hacen amigos, forman comunidad y forjan empatía; las aulas son pues espacios de prevención, detección y contención de las violencias”, apuntó la Gobernadora.



Explicó que, de acuerdo al diagnóstico realizado, en Colima no sólo se tienen problemas de calidad en la educación pública, sino de cobertura, pues existe una problemática relacionada con los espacios para ingresar a instituciones de educación media superior y sobre todo en nivel superior.



Es por lo anterior que consideró importante que quienes se dedican al servicio público, no se olviden del espíritu del artículo tercero constitucional, y dediquen los esfuerzos y los recursos necesarios a fortalecer a las instituciones públicas de educación básica, pero también de educación superior y media superior.



Dijo que Colima necesita seguir formando técnicas, técnicos, especialistas, profesionistas, personas preparadas en cuanto a conocimientos, pero también dispuestas a compartir con la sociedad sus capacidades, en miras de un mejor futuro para todas y todos; “nos comprometemos con la UTeM para trabajar hombro a hombro, buscando fortalecerla, para que pueda seguir ofreciendo educación de calidad a cientos de jóvenes, y por qué no, eventualmente atender a una plantilla más amplia de estudiantes”, puntualizó.