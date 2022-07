Rafael Nadal se retira; no jugará la semifinal de Wimbledon

«Aunque intenté muchas veces en toda mi carrera seguir adelante en circunstancias muy difíciles… es obvio que si sigo adelante la lesión será cada vez peor», aseguró el español en conferencia de prensa. “Tomé esta decisión porque sé que no puedo ganar dos partidos. No puedo hacer el movimiento normal para sacar. Por respeto a mí mismo de alguna manera, no quiero salir y no ser lo suficientemente competitivo”.