¿Quiénes son los responsables del impago?

Por: Mayahuel Hurtado.

Ya es preocupante el tema del impago, y es que si nos vamos a la realidad, ni el presidente, ni la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva tienen ninguna responsabilidad por el desastre financiero del estado de Colima, ellos fueron los que de manera urgente, pusieron a disposición todo lo posible y más para que los recursos fueran liberados, pero grábese bien amable lector, lectora, que el caos financiero que atraviesa la entidad, tienen nombre y apellido, me refiero al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el ex secretario de Finanzas y hoy diputado plurinominal Carlos Noriega García, además de los secretarios, funcionarios y hay que resaltarlo, diputados locales, que tengan un grado de responsabilidad en el mal manejo o fiscalización de los recursos.

Y es que se han manejado con tal descaro al interior del gobierno del estado, y en algunos casos diputados encargados del área de fiscalización, que pareciera que no tienen conciencia del daño causado a los trabajadores, que han padecido ya por varias quincenas, la falta de pagos puntuales de su salario devengado, porque recordemos que detrás de cada trabajador está una familia, y si hablamos de la economía en movimiento, el impago perjudica a quienes viven del comercio en sus diferentes esferas.

Pero lo que sí cala es que los trabajadores de las diferentes dependencias que se han manifestado en contra del impago y han salido a protestar, han sido víctimas de represalias, donde se les limita a ejercer su derecho de libre expresión y libre manifestación, o que alguien me explique porque los trabajadores de la fiscalía que trabajan en el complejo de Manzanillo, pegaron antier por la noche cartulinas, con las consignas del impago, y ayer el coordinador de ministerios públicos Ary Aceves mandó removerlas ¿No les da vergüenza realizar estas acciones en la dependencia encargada de impartir justicia? Entonces dígame señor gobernador ¿A dónde van a denunciar los trabajadores afectados atrasos de semana y media en promedio en su pago quincenal de nómina, si hay represión con los trabajadores del área de impartir la justicia? Le recuerdo que son trabajadores y no están pidiendo limosna, sino el pago justo por el trabajo realizado.

El pasado 7 de septiembre el Diario Avanzada publicó que “Cada mes, los 25 diputados locales reciben 30 mil pesos para realizar su trabajo dentro de la comisión que presiden; sin embargo, los legisladores integrantes de las comisiones de Hacienda y Fiscalización, Anticorrupción y Vigilancia al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG) jamás advirtieron del desastre financiero en el que se encontraba el Gobierno del Estado a pesar de que la ley los obliga a realizar un trabajo constante de fiscalización y revisión.

Incluso, a casi dos meses de que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez declaró la insolvencia financiera de la administración estatal, y a pesar de las múltiples protestas de los trabajadores por la falta de pago, los diputados, integrantes de dichas comisiones, ni si quiera han fijado una postura individual y mucho menos lo han hecho en la máxima tribuna del Poder Legislativo.”

Hasta ahí el fragmento que analizaremos a detalle y que señala a las diferentes comisiones al interior del congreso que estaban encargadas de fiscalizar y a pesar de recibir un pago adicional por dicho trabajo, simplemente no lo realizaron, Diario Avanzada señala a Julio Anguiano Urbina, Lizeth Rodríguez Soriano, Guillermo Toscano Reyes, Francisco Rodríguez García, Martha Alicia Meza Oregón, Gretel Culin Jaime, Fernando Antero Valle y Alma Lizeth Amaya Mejía, una de las legisladoras que acumulan más ausencias en el Poder Legislativo, éstos tribunos amable lector, lectora, son los que presiden y forman parte de las comisiones encargadas de revisar, analizar, vigilar los recursos públicos, son precisamente los que le aprobaron los más recientes empréstitos al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez y se debe analizar de fondo la responsabilidad de quienes no realizaron su trabajo, que afecta hoy a miles de trabajadores al servicio del gobierno del estado de Colima. Ya hablaremos a detalle del tema, lo cierto es que hasta este momento, no se ha dispersado la nómina, que ne casos de muchos trabajadores, ya los deben.

