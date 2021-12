¿QUIÉN ES EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA?  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima y todo el país ubicamos a la inseguridad pública como el conflicto más grave y preocupante de la sociedad de hoy en día, independientemente de la pandemia, inclusive esta enfermedad la agravó disparando más delitos en robos, narcomenudeo y fraudes, ahora pretenden cobrar piso y aumentaron las extorsiones telefónicas sin que exista control en la venta de los chips, esperamos ahora un cambio, pero en los últimos dos meses del nuevo gobierno estatal y en los ayuntamientos poco o nada se ha dicho sobre la nueva estrategia de la seguridad pública estatal y municipales, de hecho no conocemos la sociedad colimense inclusive al nuevo titular de la dependencia que coordina ésta área. ¿Quién será el nuevo Secretario de Seguridad Pública en Colima?, no lo conocemos.

En los últimos veinte años la seguridad pública en México está siendo sujeta a una confusa estrategia del gobierno de la república cada seis años, no hay un orden, ni coordinación de la federación con los estados y municipios, y Colima sigue siendo el estado con alta criminalidad aseguran los diferentes centros de inteligencia policiales nacionales e internacionales, inclusive la misma ONU, así lo han precisado en las conferencias, aseguran que el gobierno federal de México no ha puesto real interés por combatir al crimen organizado en los estados y en el país, a pesar que tiene a mucho personal militar, de marinos y hoy de la Guardia Nacional, pero que ahora son abucheados o correteados por grupos rebeldes en algunas entidades porque la decisión federal es ahora de tener una gran tolerancia mediante abrazos no balazos.

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ASUNTO FEDERAL

Erna Solberg, siendo primera ministra de Noruega, en una visita a México la prensa le preguntó cuál problema en seguridad veía en México, respondiendo; necesitan dedicarle más recursos de la nación a la seguridad pública, dijo, la delincuencia organizada compete al mandatario federal en turno, y México y otros países la han dejado crecer mucho afectando al desarrollo económico y social, señaló, los mexicanos se culpan unos a otros por la inseguridad por razones de partidos, y los dividen en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se culpan en lugar de organizarse y unirse en los estados y municipios, por eso la gente pierde la fe en sus gobiernos, desconfían de todos. Agregó la ministra, deben meter a la cárcel a los Fiscales, Jueces Federales, Ministros de justicia o policías que se involucren, hacerlos inamovibles es un error porque se corrompen, cada año deben evaluar y ratificar sus cargos, no hacen inteligencia criminal en los estados, pero sin duda el gobierno federal de un país tiene la mayor responsabilidad nacional en la seguridad pública porque tiene el control de los recursos económicos de la federación y de las fuerzas militares, así de cruda fue su expresión. Esperamos que la Fiscalía General de la República en Colima sea reforzada.

Como podemos apreciar brevemente la inseguridad pública es un problema complejo nacional y que la gobernadora Indira Vizcaíno en Colima ya acredita su interés y compromiso social logrando adquirir nuevas patrullas al puro empezón, y tendrá el apoyo adecuado del gobierno federal, pero nuestros senadores y diputados federales que por cierto son como seis legisladores federales no han movido un solo dedo para incrementar un solo peso o lograr el respaldo federal en materia de seguridad pública para Colima, no se ve tampoco que hagan algo en otros rubros. Pero también es lamentable que los ciudadanos no conozcamos ni el nombre del nuevo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, sino le dieron el cargo a un colimense como deseábamos, quién es ¿Usted lo sabe?, yo tampoco. Estamos en manos de quién sabe y de ¿qué hace? Menos. Así se expresaron en una comida varios empresarios.

GANA ASOCIACIÓN JUICIOS AL ISSSTE

La Asociación de Jubilados y Adultos Mayores que preside el maestro Manuel Godina Velasco, con la asesoría jurídica del licenciado Luis Castañeda Rivas, tras dos años de trámite del respectivo reclamo al ISSSTE para que se les cubra a sus agremiados el pago de sus pensiones en salarios mínimos y no en UMAS, esto es trascendente para la asociación y sus miembros ya que el gobierno federal a través de los funcionarios y legisladores corruptos inventaron una estrategia para no pagarles conforme a derecho que es el pago en salarios mínimos.

Una de las primeras resoluciones favorables se ha cubierto ya en favor del profesor Daniel Navarro, quien el pasado lunes recibió de manos del departamento jurídico de la Delegación estatal del ISSSTE, cheque correspondiente al pago de las diferencias acumuladas entre el año de 2017 y hasta el mes de diciembre de 2021. En el mismo acto de entrega de su sentencia favorable y cheque correspondiente a diferencias, se le notifica que, a partir de enero de 2022, el profesor Navarro, deberá recibir mensualmente la cantidad de $ 51,861.00 cantidad muy diferente al pago erróneo que vienen recibiendo quienes tienen el tope salarial, e injustamente les vienen pagando durante este año solo $ 28,886.00. Ojalá a los senadores y diputados federales de Colima con ésta decisión vuelvan a recordar su promesa incumplida y retomen éste asunto.