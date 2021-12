¿Por qué ha aumentado la tarifa de viaje de Uber en estas fechas?

De acuerdo con un sondeo de Excélsior, se pudo observar que un viaje en taxi puede ser siete veces más económico que usar un Uber con la tarifa dinámica.

«Antes de la temporada decembrina, para llevar a mi hija a la escuela me cobraban 50 pesos, el pasado viernes, que era el último día de clases, me quisieron cobrar 140 pesos y tenía que esperar más de 10 minutos, definitivamente decidí caminar a la avenida para tomar un taxi normal que me cobró 21 pesos», comentó Luz Padilla, usuaria.