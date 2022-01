Próximo semestre será presencial con apoyo de mediación tecnológica: Rector  

*“Si llegamos a un escenario más complejo del que tenemos ahora, lo que haremos será regular los aforos, pero no suspender o cancelar la asistencia del alumnado a la Universidad”: Christian Torres Ortiz Zermeño.

Colima, Col.- El semestre que iniciará el próximo primero de febrero será presencial con apoyo de la mediación tecnológica, destacó este lunes el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, al participar en la primera emisión 2022 del programa de radio “Rectoría en frecuencia”.

Agregó que en este semestre que inicia, “la actividad presencial se llevará de manera prioritaria con apoyo de la mediación tecnológica, por lo que todos los estudiantes, ya sean foráneos o locales, deberán estar preparados”. Esto aplica, dijo, para todos los niveles, desde el bachillerato hasta el posgrado.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, la Universidad se ha estado preparando y generando también lineamientos, disposiciones y normativas, sobre todo el protocolo de seguridad sanitaria, que se siguen y seguirán aplicando para salvaguardar la salud de las y los universitarios.

Además, señaló que el escenario que vivimos hoy en día con la pandemia es distinto al de los inicios; “nos encontramos en uno donde todas las actividades han recuperado la normalidad y la educación no es la excepción”.

En este sentido, dijo, “seguiremos muy atentos al comportamiento de la pandemia, y si llegamos a un escenario más complejo del que tenemos ahora, lo que haremos será regular los aforos, pero no suspender o cancelar la asistencia del alumnado a la Universidad”.

Al dirigirse a los padres y madres de los jóvenes, el rector les pidió estar tranquilos; “la Universidad es una institución responsable y el regreso presencial, por lo tanto, es una decisión responsable y valorada por las autoridades de la institución. Además, hay que decirlo, el estudiante también es responsable y acata las disposiciones de la Universidad”.

Explicó que la presencialidad es importante especialmente en el tema académico; “lo cierto es que las competencias prácticas de cualquier formación profesional las tenemos que recuperar al cien por ciento. También hay un tema que pasa por lo social y lo emocional y que tiene que ver con la convivencia entre las y los jóvenes; es algo que el estudiante nos pide mucho”.

Respecto al esquema de la vacunación, tanto a docentes como a estudiantes, destacó que las y los trabajadores ya están vacunados y cuentan además con una dosis de refuerzo recibida a mediados de diciembre del año pasado, y que en el caso de los jóvenes ya pueden vacunarse desde que cumplen los quince años.

Este hecho, compartió, “nos da tranquilidad; sin embargo, quiero convocar a los trabajadores y estudiantes que no se hayan vacunado, a que seamos muy responsables, que entendamos que esto no es sólo un cuidado personal sino también del entorno, por lo que los exhorto a que atiendan el llamado de la autoridad. Esto no significa que relajemos las medidas de seguridad ni que bajemos la guardia, la vacunación es sólo un complemento”.

En el regreso a la presencialidad, cada plantel dará información específica según lo vayan determinando su infraestructura y los programas académicos.

En otro tema, Torres Ortiz Zermeño destacó que desde el inicio de la pandemia los profesores se han capacitado en temas de mediación tecnológica y que esta forma de impartir clases y de organizar seminarios y conferencias seguirá aplicándose, ya que ayuda a que más gente pueda participar y disminuye costos; “la mediación es uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y que seguiremos utilizando”, comentó.

Por tal motivo, invitó a los docentes a que atiendan la convocatoria de las Jornadas Académicas, que iniciarán el próximo lunes 17 de enero y que llevan por nombre Retos y Habilidades Docentes para la Actualidad; “durante diez años, las Jornadas Académicas han ofrecido un esquema de capacitación para el docente que se ha posicionado y afianzado en nuestra comunidad. Es un esfuerzo que se arraiga, que se fortalece y ha tenido eco en nuestra comunidad”.

Estas jornadas, dijo por último, “están pensadas para ayudar a las y los profesores en los retos que ha traído la pandemia”. Además, destacó que las y los docentes han continuado su capacitación personal independientemente de las jornadas; “lo hacen de manera voluntaria para mejorar su formación académica y profesional”.