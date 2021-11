Protestas en Cuba para exigir liberación de los presos políticos; reportan fuerte despliegue policial

CN COLIMANOTICIAS

Cuba.- La oposición en Cuba está decidida a manifestarse este lunes para exigir la liberación de los presos políticos, pese a un fuerte despliegue policial y la firme prohibición de las autoridades comunistas, que celebran el mismo día el regreso de los niños a la escuela y de los turistas a la isla.

Así mismo, habitantes pertenecientes a la oposición han revelado que también tienen problemas para acceder a internet.

Ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho tanto: «la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada». Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par… hoy reportaré a través de las rendijas. #15NCuba #SOSCuba

— Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) November 15, 2021