Protección Civil recomienda medidas por marea roja en playas de Manzanillo

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Evitar el consumo de moluscos y crustáceos por significar un riesgo para la salud, es la principal recomendación que hace la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo respecto a la presencia de marea roja en las playas del municipio. Si bien para los bañistas, no representa un riesgo considerable, sí se advierte que puede causar picazón en la piel, irritación de garganta, oídos y ojos, así como náuseas por el olor.

De acuerdo con Juan Francisco Quiles, director de Protección Civil, este fenómeno natural es una concentración, en la superficie del mar, de algas marinas unicelulares que producen un color rojizo en el agua.

Al reunirse con prestadores de servicios turísticos, restauranteros, ramaderos, lancheros, sombrilleros y comerciantes ambulantes, les informó sobre las recomendaciones que deben dar a los turistas y comensales ante la presencia de la marea roja, especialmente se les debe explicar que no deben comer moluscos como ostiones, almejas, ostras, pulpos y diversidad de crustáceos marinos, “estas recomendaciones van encaminadas a cuidar la salud de los vacacionistas; por ello crustáceos y moluscos no se pueden vender hasta que las autoridades marítimas informen que ya no hay riesgos a causa de la marea roja”.

Mencionó que los bañistas se pueden meter al mar, sin embargo dijo que en algunos casos podría generar irritación de garganta, ojos y piel, “la situación es peligrosa en el consumo de moluscos, en este sentido se deben tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades del Sector Salud que realizan monitoreo constante sobre la calidad del agua”.