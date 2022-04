Protección Civil mantiene vigilancia en playas colimenses y destinos turísticos

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Este sábado personal de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima continuó reuniéndose con grupos de bañistas en la franja costera de Armería, Tecomán y Manzanillo, para compartir recomendaciones y exhortar a quienes se encuentran en las playas a no ingresar al mar en zonas de riesgo (bandera roja), no perder de vista a menores de edad y no ingresar a las aguas marinas inmediatamente después de haber comido o ingerido bebidas embriagantes.

El personal de la Unidad Estatal de Protección Civil también mantiene vigilancia y apoyo a la población en los diversos destinos turísticos en los diez municipios de nuestra entidad.