Protección Civil de Armería suspende el uso de pirotecnia en fiestas religiosas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- En conferencia de prensa el director de la Unidad municipal de Protección Civil, Alan Sánchez, anunció que a partir de este jueves queda totalmente suspendido el uso de la pirotecnia en las fiestas religiosas, tanto en las peregrinaciones como en la iglesia toda vez que ni el encargado de la quema de pólvora ni los coordinadores de las fiestas religiosas han mostrado los permisos correspondientes para su uso.

Alan Sánchez dijo que con fecha 26 de noviembre se les entregó a los encargados de las fiestas religiosas un oficio donde se les solicitaba la información de quema de pirotecnia esto para poder regular “el tipo de actividad que iban a llevar a cabo durante las festividades del primero al 12 de diciembre».

Y agrega: “el contador Tino Gutiérrez nos dijo que nos lo haría llegar, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta, él se presentó (Tino Gutiérrez) como presidente de las festividades, pero nunca tuvimos respuesta ni siquiera el documento que acredite la personalidad de la persona (sic) que lleva a cabo la quema de pirotecnia, no sabemos si esta persona esté autorizada por la SEDENA y no sabemos si tenga la capacitación para este tipo de actividades”.

Alan Sánchez aclara que la presidenta municipal Diana Zepeda está de acuerdo en que se lleven las actividades religiosas de la mejor manera, “ella ha tenido acercamiento con el padre tienen muy buena comunicación y en donde se ha externado la preocupación por revisar las materias de seguridad”.

Reveló que el pasado martes 7 de diciembre se suscitó un incidente donde hubo una explosión y generó una detonación en la parte baja de la capilla y en donde afectó a dos personas que tuvieron lesiones leves “pero todo derivado a la mala organización y planeación de estas personas”.

Por su parte y entrevistado por separado, Faustino Gutiérrez, coordinador de las fiestas religiosas negó que haya recibido tal notificación y aclaró que hasta el momento no se le ha notificado de manera formal la decisión de suspender el uso de la pirotecnia.

“Estamos sorprendidos que no nos apoyen, no nos acompañen nomas llegan y deciden que se suspende la quema de pólvora en lugar que digan se corrige se pone esta prevención , los voy a capacitar o los voy apoyar y no nomas dicen que suspenden la quema de pólvora y la pólvora ya está comprada y programada”, aclaró.