Boca de Pascuales requerirá 15 guardavidas para esta temporada decembrina, señala la comisaria

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La comisaria de la comunidad de Boca de Pascuales, Rocío Olivera Contreras señaló que en esta playa se requieren al menos 15 guardavidas para esta temporada vacacional decembrina, por lo que se espera que estas vacaciones sea mucho más el turismo y es necesario tomar medidas preventivas.

Comentó que son tres kilómetros de playa que van desde el Malecón hasta la boca de Pascuales y el Estero en que desemboca el río Armería, “nosotros esperamos mucho turismo porque se empieza a ver el movimiento desde ahorita, poco a poco llega más gente”.

Rocío Olivera mencionó que para quienes viven en la zona o son locales, se puede decir que el mar está “tranquilo”, pero cuando hay mucha afluencia la gente se confía y se meten más adentro o en condiciones no aptas, “por eso ocupamos los guardavidas, Pascuales no deja de ser mar abierto y peligroso, no hay que hacerle confianza”

La comisaria municipal informó que hasta el momento se cuenta con señalamientos y las banderolas rojas que indican peligro en toda la playa, “está señalizada para que el cliente identifique que no es una alberca el mar, que debe de tomar precauciones y tiene que auto protegerse porque no todo es responsabilidad del guardavida”.

Insistió en que, a pocos días de iniciar formalmente la temporada, espera que el ayuntamiento le responda a la comunidad con los 15 guardavidas, ya que por el momento solo se cuenta con solo uno de base.