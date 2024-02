PROFESIONES MEJOR PAGADAS

Haz el amor y no la guerra.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Para encontrar las líneas y acciones a emprenderse en toda nación para su desarrollo, sin duda que la educación es la senda prioritaria, por lo que resulta recomendable abrevar de experiencias, y logros a fin de encausar el destino hacia el progreso y bienestar de los pueblos.

Algunas teorías económicas como la del capital humano han partido de la idea de que el invertirle a la educación han observado a través de las evaluaciones que se incrementan las calificaciones de los individuos y por lo consiguiente salarios más dignos. Partiendo desde este punto de vista se considera que lo invertido en las personas es semejante a lo invertido en capital, a mayor inversión en capital mayor será la productividad.

En el campo de la extensión universitaria y la proyección social podemos decir que en la última década no se han llevado a cabo esfuerzos por ampliar, fortalecer y mejorar la calidad de estos programas trátese del Gobierno Federal o del Estatal y lo señalo con conocimiento de causa ya que las demandas de espacios educativas en el país como en nuestro estado han ido a la alza y los espacios cada día son más escasos debido a que no se invierte en infraestructura y no se contratan docentes derivando en que nuestros jóvenes estudian una licenciatura que no es para la que tengan vocación con las consecuencias que esto deriva.

Esta tarea hoy las universidades han actuado de manera omisa ya que no le han prestado atención y no ha sido su prioridad ampliar sus espacios, por lo que los padres de familia deben hacer un esfuerzo extraordinario para lograr una formación académica acorde a lo que sus hijos buscan. En las familias están conscientes que sus hijos deben formarse académicamente en el campo que es realmente el que les importa y que tendrá un impacto positivo entre la sociedad que es a la que básicamente van a servir.

A través de la ampliación de espacios educativos, es decir, invirtiéndole a la educación nuestros jóvenes podrán formarse en las universidades, sin embargo, desafortunadamente ante la falta de espacios propiciada por la gran demanda, se han estado creando universidades particulares incluso con niveles académicos por encima de las públicas ya que las públicas dejan mucho que desear ante esta labor tan noble y enriquecedora para el conocimiento universal.

En días recientes el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer las profesiones mejor pagadas en nuestro país observando que la de medicina en especialidad es de las mejores pagadas, seguida de finanzas, banca y seguros, sin embargo, en dicho informe también podemos observar que las peores pagadas desafortunadamente son las que tienen que ver con tareas en el tema educativo: orientación e intervención educativa, formación docente en educación básica.

Lo anterior, independientemente de que no se está invirtiendo en crear infraestructura educativa nos revela como la tarea tan noble como lo es la educación el gobierno actual ha optado por privilegiar políticas publicas enfocadas en otras acciones de gobierno y no siendo una prioridad la educación invirtiendo en su capital humano creando condiciones para un salario digno máxime que los países que hoy son exitosos en temas como el económico y el crecimiento de su producto interno bruto lo han logrado gracias a que han invertido en la educación.

El gobierno debería de observar que al invertirle en educación es de lo más rentable ya que en un corto tiempo cualquier profesionista obtendrá mejores ingresos derivando en una calidad de vida más digna para él y su familia, vale recordar lo señalado por el IMCO en el sentido que un profesionista con una licenciatura sus ingresos son hasta en un 85% más que quienes tan solo cuentan con el nivel de educación media superior.

Otra de las ventajas al estudiar mínimo al nivel licenciatura observaremos que, no obstante que los ingresos que se obtienen son mayores que los que no lo logran, debemos destacar que se obtiene un empleo formal con las consecuencias que esto deriva, en pocas palabras, estudiar es el camino para lograr una vida más digna y decorosa.

