Presidenta de Manzanillo entrega más equipo para fortalecer a Protección Civil y Bomberos

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Como parte del fortalecimiento que se ha realizado a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo, por parte del ayuntamiento, la presidenta municipal Griselda Martínez hizo entrega de dos motocicletas para una atención más inmediata de las emergencias que se presenten en el municipio. Con estas nuevas unidades el ayuntamiento ha invertido en esta área aproximadamente 4 millones y medio.

En las instalaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos la alcaldesa recordó que al inicio de la pasada administración, el equipo que era destinado para las funciones de dicha área municipal era prácticamente nula, y que al paso de 3 años y medio se ha incrementado el nivel de equipamiento para poder afrontar las emergencias que se presentan día con día.

Con una inversión cercana a los 300 mil pesos y con recursos propios se entregaron 2 motocicletas marca Honda XRE 300 modelo 2022 acondicionadas con torreta exterior, balizamiento, parabrisas, defensa delantera en tubo, mochilas laterales, sistema de luces con códigos rojo y blanco, y sirenas, unidades que se suman al patrimonio de las y los manzanillenses.

Explicó que estás unidades servirán para brindar atención inmediata en cuestiones prehospitalarias, por lo tanto se van a equipar con botiquín de primeros auxilios, materiales, desfibrilador para atender incidentes cardiacos, “se utilizarán también para apertura vial en caso de emergencias para el paso de los vehículos grandes de emergencia, servirán estas motocicletas para advertir que viene una unidad de emergencia para dar una atención más rápida”.

Griselda Martínez mencionó que de 3 años y medio a la fecha, se ha invertido, en equipo para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, aproximadamente 4 millones 500 mil pesos, además de las donaciones que han realizado empresas.

Resaltó que esta dirección municipal cuenta con un vehículo en toda la región, el cual es un camión de rescate el cual incluye un sistema de cascada para rellenado de equipo de respiración autónomo, que son los tanques que utilizan los bomberos dentro de incendios estructurales; también cuenta con un sistema para funcionar como un generador gigante, “la herramienta con la que se ha equipado este equipo es todo lo relacionado al rescate tanto en alturas, extracción vehicular y estructuras colapsadas, todo instalado en un solo equipo”.

Manifestó que debido al alto grado de equipamiento se ha prestado y se presta el apoyo a otros municipios que lo han requerido, “todo el equipo que tenemos; motos, camiones, ambulancias, motos, vehículos de rescate, no pudiera ser posible operar sin todo el personal calificado y que tienen la camiseta de atención a la población bien puesta, totalmente comprometidos con lo que hacen, si no fuera por ellos, esto no sería un gran equipo”.

Recordó que en 2018, Protección Civil y Bomberos tenía una ambulancia dos motocicletas, una camioneta descompuesta y un camión prestado, “realmente no teníamos equipo para atender a la gente allá afuera”.