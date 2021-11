Presenta ex diputada Araceli García demanda de juicio político contra Ignacio Peralta

*Por el quebranto financiero de la Hacienda Pública dentro de su administración.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La ex diputada de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Colima por Morena, Araceli García Muro, presentó y ratificó este lunes una “demanda de juicio político” en contra del ex mandatario estatal José Ignacio Peralta Sánchez “por el quebranto financiero de la Hacienda Pública dentro de su administración”, pero principalmente por haber dejado sin salarios a burócratas estatales, maestros, elementos de seguridad pública y jubilados y pensionados del Estado.

La ex legisladora local se sumó así a la demanda de Juicio Político en contra del ex mandatario estatal presentado por la también ex diputada Claudia Aguirre. En esta ocasión, la ex diputada local presentó a título personal y en forma individual el documento de Juicio Político ante la Secretaría General del Congreso del Estado, siendo ratificado en ese mismo momento ante la propia secretaría.

“La demanda de juicio político es en contra del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y de algunos de sus colaboradores es por el quebranto financiero de la Hacienda Pública del Estado”, la cual ahora, dijo, se presenta en forma individual.

Es de mencionar que con anterioridad, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado había desechado la demanda de juicio político contra el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y el ex secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, misma que había sido presentada por la fracción de Morena el 30 de septiembre anterior, último día de la LIX Legislatura local, por el quebranto de las finanzas públicas.

Es de señalar que los diputados de diversas fracciones parlamentarias de la Sexagésima Legislatura Local se han pronunciado a favor del Juicio Político contra Peralta Sánchez, siempre y cuando se cumpla las exigencias de la ley en la materia. “Si le entramos al Juicio Político”, dijo Héctor Magaña Lara, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura, aclarando que se actuará en contra del ex mandatario estatal pero “sin circos ni teatros”, agregando que todo debe ser ajustado a la Ley.