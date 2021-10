Preocupa cáncer de mama en menores de 15 y 16 años: Xochitl Cervantes

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Xochitl Cervantes, activista y sobreviviente de la enfermedad del cáncer, exhortó a la sociedad a que se sumen a las donaciones para la asociación contra el cáncer y la atención preventiva de esta enfermedad en el municipio de Tecomán.

Tras vivir la amarga experiencia de Cáncer de mama, Xochitl Cervantes admitió que nadie está exento y que incluso durante su tratamiento vio casos de menores de 15 y 16 años con este mismo padecimiento, que además puede presentarse en varones.

Relata “me ha tocado ver como pacientes a jovencitas que salen desechas porque una persona de esa edad que no ha vivido o experimentado muchas etapas, como la maternidad por ejemplo o solo tener una vida normal como adultos y de pronto se ve en la necesidad de enfrentar el cáncer”.

La sobreviviente del cáncer de mama reconoció el importante papel que jugó la Asociación contra el cáncer y el apoyo de las voluntarias que colaboran en esta lucha. “Los servicios son prácticamente gratis, no hay pretexto”.

Recomendó a las mamás que además de ellas mismas, promuevan en sus hijas el autocuidado toda vez que desde que inicia su primer periodo tiene una mujercita que irse revisando, “porque el cáncer no es exclusivo de personas mayores de edad, hay jovencitas y me he encontrado con muchas en este proceso de seis años en cancerología”.