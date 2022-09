Premian a ganadores y ganadores del concurso de Relato Fantástico

*Compitieron alumnos de varias facultades de la UdeC. El primer lugar fue para una alumna de la Facultad de Medicina.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Hace unos días, se realizó la ceremonia de premiación del Primer Concurso de Relato Fantástico convocado por la Universidad de Colima a través de su Facultad de Letras y Comunicación (Falcom) y la Dirección General de Publicaciones.

En la premiación, se entregó una dotación de libros a la ganadora del primer lugar, Brianna Gutiérrez, alumna de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina y también al segundo lugar, Luis Enrique Vicente Hernández, egresado de la Licenciatura en Letras Hispanoamericanas.

En el tercer lugar hubo un empate entre Mauricio Quintero García, egresado de la Licenciatura en Comunicación y Carlos Olaf Ceja Pastor, estudiante de la Licenciatura en Finanzas de la Facultad de Economía.

Las menciones honoríficas fueron para Diego Axel Morales Cárdenas, Jaqueline Monserrat Coronado Ávalos y Salma Valeria Bautista Verduzco. Cabe resaltar que para algunos de los estudiantes, ésta fue la primera vez que participaron en un concurso de esta índole.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio “Gregorio Macedo López” de la Falcom, y en ella participaron la Dra. Ada Aurora Sánchez Peña, directora del plantel; la Mtra. Guillermina Araiza Torres, directora general de Publicaciones, así como la Dra. Krishna Naranjo Zavala y el doctorante Félix Alejandro Delgadillo Zepeda, miembros del jurado. Entre el público asistente, además de los ganadores y de quienes obtuvieron las menciones honoríficas, asistieron familiares, amigos, estudiantes y profesores de la comunidad Falcom.

En su intervención, Ada Aurora Sánchez resaltó la gran participación de estudiantes de distintas facultades en este concurso y propuso que los textos participantes se pudieran publicar en la Gaceta Destellos de esta misma facultad.

Krishna Naranjo dijo que para el jurado fue una selección compleja, ya que hubo algunos textos muy buenos, pero que no correspondían al género fantástico. Incentivó a quienes no ganaron o no participaron a que continúen escribiendo, e invitó a que se sumen a las actividades que promueve la Falcom.

Por su parte, Guillermina Araiza felicitó a las y los participantes “por atreverse a escribir”, así como a las y los organizadores por la iniciativa y les pidió a los asistentes que siguieran leyendo, “porque es la mejor manera de comenzar a escribir textos literarios”.