Premian a ganadores del concurso ‘Silvia Torres’ de física y matemáticas

Colima, Col.- Los estudiantes Jorge Alejandro González Díaz, del Tecnológico de Monterrey, Campus Colima; Daniel Alejandro Aranda Zamora, del Bachillerato No. 4 y Daniela Aréchiga Hernández, del Colegio Campoverde, resultaron ganadores del primero, segundo y tercer lugar respectivamente, del concurso de Física y Matemáticas “Silvia Torres” organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima.

Dicho concurso, efectuado en el marco de la octava Semana de Física y Matemática que organiza esta facultad, contó en su primera etapa, realizada a través de un examen en línea el pasado 26 de marzo, con la participación de 48 estudiantes de planteles de la Universidad de Colima y de otras instituciones del estado y, en su segunda etapa, realizada el dos de abril de manera presencial, con un total de 23 alumnos, de los cuales salieron los tres ganadores del concurso.

Al ganador del primer lugar se le otorgó una laptop ASUS Thin&Lighat de 15.6 pulgadas; al segundo, una Tableta Samsung Galaxy S6 Lite de 10.4 pulgadas y 64GB de almacenamiento, mientras que al tercero una Tablet Samsung Galaxy Tab A8 de 64 GB de almacenamiento. Los y la ganadora obtuvieron además una colección de libros de Física y Matemáticas y una beca-colegiatura para cursar la licenciatura en Física o Matemáticas en la UdeC.

Entrevistados sobre su participación en este concurso, los estudiantes manifestaron su agrado porque la Facultad de Ciencias lo abriera no sólo a estudiantes de la Universidad de Colima o de las áreas de física y matemáticas, sino a cualquier interesado y entusiasta de estas disciplinas; “me emociona mucho que impulsen este tipo de actividades, porque normalmente es algo que se deja de lado o que se tacha como algo aburrido, pero hay gente a la que sí nos interesa mucho que nos brinden estas oportunidades” –resaltó Daniela Aréchiga.

Por su parte, el ganador del primer lugar, José González Díaz resaltó que uno de los aspectos que le gustó de participar en este concurso es que no se evalúa únicamente la respuesta, sino también el procedimiento de cada participante para llegar al resultado correcto; “en realidad, me divertí mucho y me da gusto que hagan este tipo de concursos para incentivar el gusto por las ciencias”.

Por su parte, Daniel Aranda destacó que lo más importante en este encuentro es que el estudiante desarrolle su razonamiento matemático a la hora de resolver los problemas. Al hablar sobre su futuro profesional, dijo que tiene como una de sus principales opciones estudiar la carrera de Física en la Universidad de Colima; “pienso que es importante destacar que los jóvenes en general no deben limitarse en cuanto a sus capacidades, en el sentido de que estos concursos no son para gente con mentes superiores. Estoy en desacuerdo con esta idea, más bien creo que estos concursos son para cualquiera que tenga la iniciativa y las ganas de participar”.

Finalmente, Daniela Aréchiga comentó que le gustaría seguir perfeccionando sus conocimientos de física y matemáticas para tener una buena base y estudiar Ingeniería Química en Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, mientras que Jorge González comentó que piensa utilizar este tipo de conocimientos para aplicarlo en la construcción de máquinas, ya que piensa estudiar Ingeniería en Mecatrónica, ya sea en Colima o en Guadalajara.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias y organizador de la octava Semana de Física y Matemáticas, Luis Enrique Garza Gahona señaló que la serie de cinco conferencias con especialistas de todo el país, así como el concurso “Silvia Torres”, tienen el objetivo de fomentar entre los estudiantes de nivel medio superior y superior el gusto por estas disciplinas; “el concurso busca atraer a estudiantes que tengan capacidad para la física y las matemáticas e incentivarlos por medio de los premios para que tengan una idea de lo que son estas carreras y, en determinado momento, si les interesa, la cursen en la Universidad de Colima”.

Además, señaló que son necesarios este tipo de eventos para promover las carreras de ciencias exactas, porque muchos estudiantes tienen la idea de que son muy difíciles; sin embargo, pueden ser divertidas e interesantes, “específicamente las carreras de física y matemáticas que ofrecemos en la UdeC tiene un alto nivel de calidad, principalmente por el nivel de habilitación de sus profesores”.

Al destacar las fortalezas de la Facultad de Ciencias, dijo que todos sus catedráticos cuentan con nivel de doctorado y además son investigadores activos que generan ciencia y nuevo conocimiento, a través de proyectos de investigación a los cuales se incorporan también los propios estudiantes.

“Esto quiere decir -añadió- que si una persona está interesada en hacer y aprender qué significa hacer ciencia, lo puede hacer en nuestra Facultad. Ésta es la razón por la cual muchos de los egresados durante los últimos años están lo suficientemente capacitados como para conseguir becas de posgrado en el extranjero y pueden competir perfectamente con gente de todo el mundo”.

En representación del Rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Oritz Zermeño, la directora general de Educación Superior, Susana Aurelia Preciado Jiménez señaló que el concurso “Silvia Torres”, que se viene realizando año con año desde el 2013, “constituye un semillero de talentos que en un futuro podrían cursar su carrera de física o matemáticas en nuestra Universidad. Quiero resaltar que este concurso se hace gracias al entusiasmo y la colaboración de los profesores de estos dos programas educativos, quienes conforman una bolsa económica para poder premiar a los estudiantes”.

Finalmente, destacó que existen muchos casos de éxito de egresados del plantel, por lo que invitó a los jóvenes ganadores a cursar su carrera en la Facultad de Ciencias, si finalmente se deciden a estudiar este tipo de disciplinas; “en la Universidad de Colima van a contar con todas las habilidades y competencias para elegir un programa, tanto en el país como en el extranjero, pues esta facultad les da un piso y el cielo es hasta donde ustedes decidan llegar”.