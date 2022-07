Por miedo al pueblo hay oposición de Morena a la Revocación de Mandato: Claudia Yáñez Centeno

*Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; Nos queda claro que mucho hablan, pero poco hacen, afirma.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La ex candidata a la Gubernatura del Estado por el Partido Fuerza por México, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, reapareció este día a través de las redes sociales criticando la aprobación de la ley secundaria en materia de Revocación de Mandato por parte de los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso de Colima, quienes determinaron que dicho ejercicio de participación ciudadana se realice a partir del periodo 2027-2033 y “no aplique a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva”.

A través de su cuenta de Facebook, la también ex diputada federal, señaló sobre el tema: “Como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador “quienes le tienen miedo al pueblo son quienes se oponen a la revocación de mandato”.

La también hermana del Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez Centeno, lamentó que los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso de Colima a hayan aprobado de esa manera la Revocación de Mandato, sin ser aplicada al actual Gobierno.

“El día de ayer (miércoles) el Congreso del Estado de Colima aprobó la ley de Revocación de Mandato, pero lamentablemente legislaron para que este ejercicio se aplique a partir del periodo 2027-2033; eso quiere decir, que el actual gobierno representado por Indira Vizcaíno Silva NO va llevar a cabo dicho ejercicio de participación ciudadana, el cual es un Derecho Constitucional, aquí la pregunta es ¿están o no están con el pueblo? La respuesta es simple No lo están”.

Claudia Yáñez señaló en su página de Facebook que “los ahora diputados locales del partido Morena y sus aliados obtuvieron el 6 de junio del 2021 el “triunfo” en las elecciones pasadas con el voto y la confianza del pueblo, entonces… ¿por qué dudan de la decisión o de la elección de las y los colimenses?; asimismo es de recordar que la actual gobernadora obtuvo dicho triunfo también siendo candidata de Morena.

“Ahora resulta que actúa en contra de los principios del partido que la hizo llegar y hasta en contra del mismo presidente quien día a día trabaja y lucha para regresarle el poder al pueblo; si el presidente se sometió a la revocación de mandato, ¿por qué la gobernante actual de Colima no lo hace?, ¿de qué privilegios goza o a qué le teme?”, se preguntó la ex candidata a la Gubernatura del Estado de Colima.

Asentó que “lo más congruente seria al menos que actuara con lo que ella misma dice.

Escribió: “el 10 de abril del presente año Indira Vizcaíno Silva dijo: se realizará un ejercicio histórico, un ejercicio que sentará precedentes para que los malos gobiernos, corruptos y neoliberales no vuelvan y se mantengan en el poder sin contar con el respaldo del pueblo. ¿Será que ahora se da cuenta que en ese entonces estaba describiendo a su propio gobierno y que actualmente duda con tener el respaldo del pueblo colimense?”.

También la ex diputada federal arremetió en contra de los diputados de Morena.

“Los diputados locales de Colima tienen la principal función de representar, velar y defender a todas y todos los colimenses, en pocas palabras, el Congreso del Estado debería de ser la voz del pueblo y no la tapadera de una gobernadora.

“Se legisla por el bien común y no por el bien de unos cuantos. A todas las y los funcionarios de Colima les recordamos textualmente otra de las menciones que hizo su gobernadora refiriéndose a la revocación de mandato: “quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril, entendemos el significado profundo de la frase: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

“Nos queda claro que mucho hablan, pero poco hacen”.

Concluye Claudia Yáñez Centeno con un mensaje a el Pueblo de Colima: “a todas y todos colimenses les digo que siempre hay que tener presente las palabras de nuestro presidente: “Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita.”