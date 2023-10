Por ‘Lidia’ PC Manzanillo y DIF Municipal activan protocolos de atención a la población

CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Por el paso del Huracán Lidia, ya de categoría 4 en la escala Saffir Simpson que causa efectos sobre el territorio manzanillense, la dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo y el DIF Municipal, han activado los protocolos de atención a la población a fin de disminuir los riesgos y atender de manera oportuna las emergencias que se han presentado y que puedan presentarse.

Desde esta mañana, la dependencia de atención de emergencias del Ayuntamiento de Manzanillo, recorre distintos puntos de la ciudad y sus alrededores para atender reportes, como caída de árboles, un poste de luz, inundaciones, asistencia a autos varados y demás.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, hay ya grandes anegaciones de agua en avenidas principales, como Elías Zamora Verduzco, avenida Manzanillo, calles diversas, entre otras.

En caso de ser necesario para la población en general, el DIF Municipal mantiene en activo sus instalaciones para brindar espacios de albergue a la gente que así lo necesite.

Es de mencionar que a través de la dirección general de Seguridad Pública y Policía Vial, se brinda apoyo a la población para que pueda desplazar hacia sus hogares sin que corra riesgos innecesarios.

El Ayuntamiento de Manzanillo, pide a la población resguardarse en sus hogares, no salir a la vía pública, no acercarse a las playas y no sacar la basura.