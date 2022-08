Por falta de medicamento en el ISSSTE, peligra la vida de Saúl Emmanuel

*El tratamiento que debe ser cada tres meses en el mercado tiene un costo de casi 300 mil pesos. *Tiene dos tumores. *Vive en Villa de Álvarez, Colima, y es atendido en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México a donde se deben trasladar cada mes a chequeos.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La vida de Saúl Emmanuel de 14 años de edad está en peligro debido a que el ISSSTE no cuenta con Selumetinib -cuyo costo en el mercado es de casi 300 mil pesos- tratamiento que impide que crezcan dos tumores que tiene, los cuales son inoperables.

El menor de edad quien vive en Villa de Álvarez, Colima, tiene un tumor mediastinal intracardíaco que desde hace un año le ha complicado la situación de salud al presentar mucho cansancio y palpitaciones.

Además tiene un tumor que le salió en la vía óptica que casi lo dejó ciego, por lo que no puede ver a más de dos metros.

Éste es atendido en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México y la respuesta es que no hay medicamento y el tratamiento debe recibirlo cada tres meses.

Norma Angélica Morales Barbosa cuyo número telefónico es 312 104 15 27, madre del menor, explicó que esta es una malformación en su corazón, abarca el 25 por ciento de la vena orta y por lo mismo hace más trabajo el corazón, le abarca también las vértebras.

“El tumor crece mucho y el tratamiento es para que no crezca, se reduzca y probablemente se pueda operar. En estos momentos es inoperable, el cáncer pasó en segundo término, quedó encapsulado con la quimioterapia de medir 3 centímetros quedó en 3 milímetros, pero lo que importa es su corazón que está en riesgo”.

TRATAMIENTO CARO QUE DEBE OTORGAR EL ISSSTE

La preocupación es que el tratamiento con Selumetinib es de casi 300 mil pesos en el mercado y en el ISSSTE la respuesta es que no hay presupuesto.

“Fui a hablar con el director del ISSSTE Colima, me pidió mi número de teléfono, jamás me habló. Él me dijo que iba a ver qué posibilidades había, pero no he recibido ninguna llamada”, expresó Norma Angélica, mamá del niño.

Añadió que no sale a botear a las calles ya que no podría costear el tratamiento al ser cada 3 meses, y pidió al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE le otorgue el medicamento, ya que consideró es la única alternativa.

“La necesidad es la medicina y el tratamiento y que el ISSSTE lo atienda, no pido dinero o que la gente me apoye, sino que el gobierno o el ISSSTE le den su tratamiento”.

BUENA ATENCIÓN, PERO FALTA EL MEDICAMENTO

Morales Barbosa informó que la doctora Farina Arreguín es quien atiende a Saúl Emmanuel, y de quien no tiene ninguna queja, ya que ha dado apoyo necesario y buena atención.

“La doctora me dijo que la enfermedad no espera, sino que avanza y queremos que se ataque esa enfermedad”.

Añadió que la necesidad es la medicina, el tratamiento y que el ISSSTE lo atienda, “no pido dinero o que la gente me apoye, sino que el gobierno o el ISSSTE le den su tratamiento. El llamado es que nos ayuden, mi hijo tiene muchas ganas de vivir».

SAÚL EMMANUEL Y SUS METAS

Saúl tiene 14 años de edad y su meta de vida es ser soldado, ”fui soldado por un día hace poco en el Batallón 29 de Infantería, me cumplieron mi sueño”.

Él acude a la escuela, y derivado a que no puede ver a más de dos metros es apoyado por su monitora Regina, quien le dicta los trabajos escolares.

“Pediría a los médicos del ISSSTE me apoyen con mi medicamento ya que escuché que es muy caro y como dice mi mamá lo ocupo cada 3 meses”.