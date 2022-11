Por desacato, piden ante juez federal la destitución de Elias Lozano y regidores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Acompañado de varios líderes sindicales, el presidente de la Federación de Sindicatos, Audelino Flores Jurado, informó que debido al desacato del alcalde Elías Lozano y el cabildo en torno a los laudos a favor de los trabajadores, estarán solicitando la destitución de todo el cuerpo edilicio incluyendo al presidente municipal.

Señaló que en total son tres laudos a favor del sindicato que el ayuntamiento no acata, dos por un aproximado de 75 millones más otro de 44 millones de pesos que hacen un total de más de 100 millones de pesos, una cantidad que admitió puede ser alta para algunas personas, pero que se refiere a incrementos de salario que dejó de pagar la administración de Elías Lozano desde su primer ejercicio y lo que van del actual.

“Hemos pedido ya, y estamos armando todo lo necesario para pedir la destitución del presidente municipal con todo su cabildo porque son corresponsables de lo que está sucediendo en Tecomán, por levantar el dedo y apoyar acciones en contra de los trabajadores”.

Recordó que en el pasado incremento del 3%, el ayuntamiento de Tecomán había autorizado el 3% de incremento en todas las prestaciones y posteriormente, ya autorizado, el presidente citó al cabildo para un nuevo acuerdo y hacerlo sólo al sueldo y sobresueldo, no a las demás prestaciones.

En este sentido, anunció que a partir del próximo lunes 14 de noviembre hará presencia personal de cada uno de sus sindicatos aliados para estar respaldando a los burócratas de Tecomán e incrementar las acciones de resistencia, “no vamos a estar solamente aquí perdiendo el tiempo, vamos a otras acciones que serán acordadas con los trabajadores pero todo dentro del marco de lo legal”.

Dijo que no harán cosas que transgredan la ley, pero sí van a presionar hasta las últimas consecuencias, toda vez que añadió “es suficiente cuatro años de espera para que este señor reaccionara y nos hubiera empezado a pagar. Le dije que me daba pena, pero él no le llega ni a los zapatos a su papá como presidente”.

Flores Jurado pidió la comprensión de la población y aclaró que en toda la resistencia no se ha parado ninguno de los servicios, por lo que el argumento de las autoridades de que no dan ciertos servicios debido al descontento del sindicato, dijo, es mentira, “no se ha suspendido nada, los compañeros que deben estar trabajando van, los que están aquí son de otro turno o jubilados, mienten cuando dicen que estamos dejando de trabajar, ni hay huelga ni hemos suspendido los servicios”.

Dijo que la destitución se promueve ante el gobierno federal, puesto que el Tribunal de Arbitraje ya multó al ayuntamiento y pidió al Congreso del Estado la aplicación de la ley contra el alcalde “pero contra la negativa a cumplir un mandato judicial, tiene que ser ante las instancias del juzgado federal, es ahí a donde se está proponiendo la situación”.

Además anunció el apoyo de otros diez sindicatos en más acciones de resistencia civil, entre ellos el Sindicato Independiente del Estado, Manzanillo, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Comala, Ixtlahuacán, Armería y Capdam.