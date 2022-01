Piden la cabeza de Nabor Torres en la SE Colima/ Indira Vizcaíno promete planteles dignos/ Griselda Martínez establece una nueva forma de gobierno/  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Ayer fue un día muy agitado en la Secretaría de Educación Colima, pues se hizo presente un grupo de docentes de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, mismos que a través de una comitiva tomaron de forma simbólica el área financiera de la SE Colima.

En este tema es importante destacar que el líder sindical José Jaime Núñez Murguía ha sido claro en los posicionamientos del respeto a los derechos de los trabajadores y sobre todo, el pago justo a los salarios por el trabajo realizado en favor de la educación del pueblo de Colima.

Y es que hay que recordar que al líder Jaime Núñez del Snte 6, le asiste la razón y la congruencia, pues sin ser su Sección, se hermanó con la 39 para marchar y manifestarse en contra del impago y fue claro en sus posicionamientos, nunca bajó la guardia para la lucha de la Sección 39 y siempre dejando en claro el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, más acentuadamente los que representa.

Pero tampoco es nuevo el tema de la solicitud de la destitución cómo subdirector de Recursos Financieros al contador Nabor Torres Osorio, quien fue hace algunos ayeres parte de la organización sindical, y no se le recuerda en Tecomán con mucho cariño, como lo manifestó en la entrevista con el periodista Julio César González Rincón; quien además negó tener lazos de amistad con quien en el pasado inmediato fue su cómplice e interlocutor para que cuando lo quisieron destituir tras la salida de Óscar Javier Hernández Rosas, y se cayó de la gracia del gobernador, de manera mágica se convirtió en uno de los chiquiados de José Ignacio Peralta Sánchez, quien vía el “intermediario” que negó como amigo, se sostuvo en el puesto y se le abrió la puerta grande.

Pero de este tema y otros hablaremos en otras entregas, lo que sí me queda claro es que Jaime Flores Merlo ex Secretario de Educación y Nabor Torres Osorio, no se soportaban, pero se cuidaban el pellejo uno al otro y es que van a disculparme amables lectores, pero el que maneja los dineros en una dependencia tiene el poder de hacer lo que le viene en gana y el que tiene el poder como “cabeza” de la dependencia también, entonces este golpe de suerte de tener puestos claves, les permitió estar en la burbuja privilegiada de los consentidos de JIPS.

Y bueno si Pedro negó a Jesús el hijo de Dios, cómo este cristiano no iba a negar a su amigo, y si el ex Secretario presumió a todo mundo a su médico ruso, en medio de maestros con Covid y sin servicio médico para atenderse, que se puede esperar la base trabajadora en cuanto a la sensibilidad humana para desde la administración anterior, haber atendido puntualmente los temas de los pagos a los trabajadores de base, las asignaciones de plazas, contratos; además el boquete financiero de la dependencia y el eterno adeudo al Snte, con la promesa del gobernador Peralta Sánchez de pagar el adeudo histórico a las secciones sindicales del magisterio, situación que nunca jamás cumplió y se transmitió esta deuda histórica al actual gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva, por eso he insistido en el tema de que “los mismos de siempre” no pueden estar ocupando puestos claves en las dependencias de gobierno del estado, sise quiere un cambio, una verdadera transformación, esta atraviesa por elegir bien a cada titular de dependencia, mandos medios y representantes en cada municipio, de lo contrario todo seguirá igual y la promesa de la 4T será aniquilada entre las malas mañas de lo que en campaña Vizcaíno Silva señaló como la mafia del poder y esa, sigue en puestos claves e incluso dirigiendo Universidades, oficinas de secretarías del gobierno estatal y bachilleratos, teniendo a su alcance los medios para seguir operando y jugar a nadar de muertito.

Esperemos que los relevos en las dependencias y en los mandos necesarios se den de manera inmediata, insisto en cuidar áreas financieras y de representación de gobierno del estado en los diferentes municipios. Al tiempo.

INDIRA VIZCAÍNO prometió escuelas dignas para la zona costera y es que la verdad el sexenio pasado hicieron cada obra “patito” valuada en mucho dinero, cuando en la realidad que salta a la vista te haces la pregunta ¿de donde salió tanto gasto si se realizó tan poco? Y en donde se les coaccionó a muchos directivos a firmar la entrega de obra a pesar de que quedaron muchos pendientes.

Será un reto para este gobierno darle la equidad educativa a la zona costera, entonces esperemos escuelas bien equipadas, todas con techumbres en patios cívicos, además de contar con ventiladores de techo mínimo, buen servicio de energía eléctrica, bombas de agua y cisternas para garantizar que el vital líquido no se agotará a media jornada.

Se espera además que ya no manden pupitres usados a la costa, ya nos toca estrenar butacas nuevas, sobre todo en las secundarias que tienen décadas sin recibir un programa de mejoramiento que les brinden los recursos necesarios para mejorar los planteles educativos.

GRISELDA MARTÍNEZ estableció ya tras tres años una nueva forma de gobierno, con cercanía a la ciudadanía a través de las redes sociales, con la intención de trabajar para reconstruir el tejido social a través de la participación ciudadana, con capacitación para la prevención de riesgos y accidentes, fortaleciendo la Protección Civil y dándole un toque cultural distinto a los eventos tradicionales del puerto de Manzanillo. Celebro que el evento de las reinitas del Carnaval, sea con un traje cultural, en una edición diferente, más plural y con la inclusión de los jóvenes varones, que también quieren ser reconocidos por sus atributos. Lo más importante es que las tradiciones no se pierdan y lo mejor es darles un sentido cultural. También el Ayuntamiento tiene una página en redes sociales cercana a la gente, donde a través de un número de WhatsApp te van a atender evitando que realicen una vuelta innecesaria a las oficinas y cuidando el aforo de personas. En fin, entre la crítica y la aceptación de los manzanillenses, Griselda Martínez va avanzando y deja un mensaje claro en su cuenta de Facebook: “Con el tiempo una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica, crea un público vil como ella misma: Joseph Pulitzer” yo le agregaría a los inventos que se hacen pasar por comunicadores y periodistas, que creen que por tener un teléfono, una cuenta en redes sociales u obedecer a los intereses de sus amos “la mafia del poder” le han hecho tanto daño a esta profesión tan hermosa y de alto compromiso con la sociedad como es el periodismo.

En fin, la gente sabe perfectamente quien es quien, Manzanillo es muy pequeño y todos nos conocemos.