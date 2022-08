PERDIDO EL RUMBO NACIONAL: ENRIQUE DE LA MADRID  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El rumbo actual del país está equivocado y perdido, la gente deseaba un cambio de estrategias para avanzar más en todos los sectores económicos y sociales, pensamos que se modernizarían las estrategias para resolver los grandes problemas de México, en salud, educación, turismo y más aún en la seguridad pública de la nación, pero el cambio fue para retroceder, pues hay visibles retrocesos en varios rubros hasta hoy, así lo manifestó Enrique de la Madrid Cordero quien estuvo en Colima para participar en el “Foro Hablemos México” que organiza la asociación civil “Rediseña México”.

Enrique de la Madrid Cordero hijo del ex presidente del país, Miguel de la Madrid Hurtado dio a conocer que en su momento buscará la candidatura oficial por la Coalición PRI, PAN y PRD, porque aspira a la presidencia del país, y debido a su visita a la entidad fue invitado a una reunión con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” donde analizamos varios temas políticos locales y nacionales.

En dicha reunión se reconoció por parte de los analistas el apoyo de la administración federal que Miguel de la Madrid hizo en Colima mediante importantes obras públicas contempladas en el “Plan Colima”, en donde remodelo y amplió el puerto de manzanillo, la cuatro carriles, se hicieron centros de salud, escuelas, etc, señalando Enrique que su papá nació en Colima, y dejó obras aquí y en la mayoría de los estados, precisó que en Colima tienen a muchos familiares y amigos.

Enrique aseguró que México está polarizado y dividido, por eso va en retroceso, los datos estadísticos comparativos lo comprueban, pues mucho antes de terminar el sexenio han ocurrido 130 mil homicidios dolosos, superando más del doble a todas las administraciones anteriores, agregó que aumentaron a 8 millones más de pobres, se han registrado 3 mil feminicidios y ahora se tiene 16 millones de mexicanos sin el derecho a la salud y al acceso a las medicinas, suspendieron cientos y cientos de guarderías que apoyaban a madres solteras, aumentaron los focos rojos debido a la actual violencia en varios estados, por ello afirmamos que vivimos en un claro retroceso nacional, tampoco queremos que se regrese al pasado o se gobierne como antes, sino que gobernemos mejor no peor, México necesita para el 2024 un gobierno de coalición sólido, plural, sin revanchismos y me da gusto que hayan ratificado la Coalición del PRI, PAN y PRD rumbo al proceso, ojalá Movimiento Ciudadano se incorpore también.

EL PROYECTO DE NACIÓN El proyecto de nación no debe ser elaborado solo por un hombre sino por gente pensante y profesional, basándose en las demandas ciudadanas, no por ocurrencias, dijo que le gustaría lograr la unidad política nacional y gobernar con una gran coalición de partidos incorporando a diferentes perfiles con gran visión de estado, para aprovechar al máximo los recursos de la nación y de cada dependencia, no debemos nombrar ni gobernar con amigos sin capacidad ni experiencia, porque urge una mayor productividad nacional. No hay forma de abatir la pobreza sin trabajar ni producir, urgen más empleos, multiplicarse las fuentes de trabajo, y debemos parar la polarización y las divisiones porque generan odios y división social.

Vamos ejemplificar ¿Qué pasaría si un padre de familia, líder familiar en casa confrontara y dividiera a los hermanos?, lógico que tendríamos un desastre familiar, y creo que México ya empezó a sentirlo en varias regiones y pueblos porque huyen de sus casas y parcelas, tenemos el inicio de una gran confrontación, promueven la división y buscan solo culpables imaginarios del pasado, sin reconocer el gran avance histórico del país, nos olvidamos de lo fundamental -que es acreditar que se gobierna mejor que los anteriores-, México requiere de grandes inversiones nacionales e internacionales y cada vez hay más temor de los grandes empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en México por lo que ocurre actualmente en nuestro país.

Para recuperar a México en 2024, señaló, necesitamos una muy seria reflexión social y ciudadana, para reorientar el rumbo y tiempo perdido, el país debe ser gobernado por una gran coalición de partidos y buscar alternativas de mayor producción, México necesita un nuevo presidente más concertador, de unidad con visión de estado, sin revanchismos ideológicos, pues las estrategias políticas populistas generan más malestar popular y más violencia, necesitamos ampliar las nuevas tecnologías, mayores importaciones y exportaciones, e inyectar más recursos al campo y a otros sectores.

Por último Enrique de la Madrid Cordero aseguró que la sucesión presidencial del 2024 debe ser muy bien analizada por todos los ciudadanos de todos los niveles, porque será trascendente y definitiva para las nuevas generaciones, los ciudadanos y no solo los partidos debemos ser más reflexivos y opositores para que se gobierne mejor, no queremos que se agrave la situación económica ni la inseguridad, precisó que urge reorganizar un modelo adecuado de seguridad pública nacional, porque no se puede gobernar con ocurrencias, no hay un modelo ni un plan definido porque hay tumbos con muchos cambios respecto a la Guardia Nacional, además los gobiernos estatales y municipales requieren de una extraordinaria inversión federal para modernizar su seguridad estatal y municipal, están prácticamente abandonados, urge reocupar la paz y la tranquilidad de las poblaciones.