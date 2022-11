Participa alumna del IUBA en X Certamen Internacional de Zarzuela, en España

*Además, tomó clases con la soprano mexicana María Katzarava, el tenor Aquiles Machado, el barítono Augusto Brito, de dirección orquestal con Isabel Costes y de desenvolvimiento escénico con la actriz Guacimara Correa.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Hace unos días, la estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Música con especialidad en Canto Lírico del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), Andrea Monserrat Villalobos Salazar participó en el X Certamen Internacional de Zarzuela Valleseco de las Islas Canarias, España, junto a jóvenes intérpretes de cinco países diferentes. Además, formó parte de las actividades de clausura de dicho evento, en especial del estreno de la zarzuela “La chica de tinder”, del compositor Yónatan Sánchez Santianés.

En entrevistada, la joven estudiante dijo que esta participación dio inicio un año antes, cuando acudió a un curso de zarzuela y ópera en el Teatro Palcco de Guadalajara, ocasión en la cual conoció al barítono Vicenttio Spátola y a la directora de Orquesta Isabel Costes, quienes la motivaron a que audicionara para este certamen en Islas Canarias.

“Gracias al apoyo de mi familia, de mis maestros del IUBA y a que obtuve la Beca Joven, pude participar en el certamen y tomar un curso con grandes intérpretes como la soprano mexicana María Katzarava, el tenor Aquiles Machado, el barítono Augusto Brito, así como recibir formación en dirección orquestal con la maestra Isabel Costes y de desenvolvimiento escénico con la actriz Guacimara Correa, entre otros”.

Comentó que, gracias a su desenvolvimiento durante el curso, pudo acceder a la siguiente etapa del certamen, por lo que estuvo preparándose en Madrid, España, con el barítono Vicenttio Spátola mientras llegaba la semifinal; “volví a tener un buen desempeño, pero esta vez no obtuve un lugar. Sin embargo, me dieron la oportunidad de estrenar la zarzuela contemporánea “La chica Tinder”, del compositor Yónatan Sánchez, donde interpreté el personaje principal”.

En este sentido, compartió que la experiencia fue enriquecedora, pues le permitió conocer otras opiniones y puntos de vista sobre su desempeño vocal; “gracias a la beca que me ofreció el maestro Vicenttio Spátola pude prepararme en Madrid para la etapa final del certamen, que se llevaría a cabo en Canarias, y durante mi estancia en la capital española tuve la oportunidad de visitar lugares emblemáticos como la biblioteca Conde Duque, donde le dedicaba tiempo a mi estudio, así como el Teatro Real de Madrid, uno de los más importantes de la ciudad”.

Por otra parte, la estudiante universitaria destacó que su formación en el IUBA “es muy sólida, principalmente en el área teórica; en mi estancia vi en mis compañeros del curso algunas dudas teóricas que yo ya tenía más resueltas; a lo largo de cuatro años estudiando en el IUBA me he dado cuenta que el método de estudio que transmiten al estudiante es bastante bueno”.

La diferencia más notoria que tuvo con sus compañeros en Islas Canarias, dijo, fue que la mayoría eran egresados de alguna carrera en música y tenían una mayor experiencia en escenarios; “también aprendí mucho de mis compañeros del curso,;a diferencia de ellos, a mí me hacía falta la experiencia en escenarios, porque la mayoría ya habían cantado en teatros y tenido muchas presentaciones”.

Por último, respecto a sus planes, la alumna comentó que el maestro de origen italiano Vicenttio Spátola le propuso que, al terminar su licenciatura en el IUBA, realice una audición en el Teatro Maggio de Florencia para continuar su formación profesional como cantante en Italia; “en general puedo destacar que fue muy buena experiencia, que aprendí bastante y me quedo con que todavía me hace falta mucho camino; me di cuenta de mis debilidades, reafirmé mis fortalezas y obtuve muchos contactos profesionales importantes”.