Paco Rodríguez, el relevo en Economía

Por: Rogelio Guedea

En el marco de su primer año de gobierno, que no ha sido fácil por múltiples factores (pandemia, violencia, finanzas, etcétera), la gobernadora Indira Vizcaíno ha venido haciendo algunos cambios a su gabinete en las últimas semanas. Hace poco fue en Seguridad, luego en el INCODE, y hace unos días en Economía. En estos tres rubros se respondió a demandas (más o menos abiertas o más o menos implícitas) relacionadas con una mejora en el trabajo de estas dependencias. En Seguridad era por demás necesario en virtud de la necesidad de reconsiderar la estrategia de seguridad para nuestra entidad, que no termina de dar resultados efectivos. En el INCODE fue una demanda que provino del mismo gremio deportivo, de los mismos deportistas, quienes exigieron más apoyos y mayor impulso al deporte local. En el caso de Economía no parece ser otra razón que la búsqueda de un perfil más apto para este rubro, sobre todo después de aquel vídeo en el que la anterior titular, Rosi Bayardo, cometió considerables imprecisiones en las cifras que otorgó con respecto a la situación económica de nuestra localidad. El vídeo se hizo viral y quizá fue esto lo que llevó a la gobernadora,

pese a ser una de sus más cercanas colaboradoras, a reemplazarla hace unos días por Francisco Rodríguez, ex diputado local y ex secretario del Ayuntamiento capitalino. Creo que Rosi Bayardo hará un mejor papel en el DIF y considero que Francisco Rodríguez, con experiencia en el servicio público y en la política local, seguro también hará un papel plausible en un ámbito que de verdad requiere de mucho trabajo y planeación estratégica, sobre todo para reactivar más inversiones en nuestra entidad. La salida de Rosi Bayardo de Economía es un buen indicio pues advierte que la gobernadora no tendrá reticencias en remover a cualquiera de sus cercanos de no cumplir con las exigencias que el cargo requiere. Si bien es cierto que hay demandas en otras áreas de su gobierno, seguramente la mandataria estatal estará en una etapa de valoración para dar el paso siguiente en aquellas dependencias que, luego de un año, hayan dejado mucho que desear, pues tampoco se trata de quitar por quitar solo por el hecho de que haya voces políticas o sociales aquí o allá que así lo exijan. Aunque no lo parezca, es mucho lo que se pierde cuando se remueve a un titular de una dependencia (y más si se trata de una Secretaría de Estado), pues el trabajo se da a partir de una organización de un equipo determinado, proyectos comunes, etcétera, y desarticular eso para meterlo en una nueva dinámica con un nuevo liderazgo no siempre es lo más prudente. La gobernadora Indira Vizcaíno arranca su segundo año, pues, casi con los mismos retos con los que empezó, una violencia que no deja de crecer, unas finanzas con altibajos y una pandemia que llegó para quedarse, de manera que se tendrá que meter un poco el acelerador para hacerle frente a estos y los demás retos que se enfrentarán en el futuro inmediato, cuando la recesión económica se resienta más.