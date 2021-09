Pandemia, de gran ayuda para la transición natural hacia lo digital: Christian Torres Ortiz

*Entrega de diplomas y constancias a 188 docentes de la UdeC que tomaron el diplomado Agentes TIC: Competencias digitales docentes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este miércoles, de manera virtual, la Universidad de Colima realizó la ceremonia de entrega de diplomas y constancias a las y los 188 docentes de la institución que tomaron el Diplomado “Agentes TIC: Competencias digitales docentes”, segunda y tercera generación, en un acto encabezado por el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, quien felicitó a las y los participantes “por la dedicación y el compromiso aplicados en su trabajo, ya sea como docentes, directivos o administrativos vinculados a la docencia”.

El diplomado fue organizado por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, en coordinación con la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información; “esto es una prueba -comentó el rector- de lo que la Universidad puede hacer en equipo para lograr los objetivos que se plantean, y lograrlos bien.

Christian Torres Ortiz reconoció la capacidad y disposición del profesorado para darle continuidad a las actividades académicas; “con las dificultades que el reto de la pandemia por COVID-19 implicó e implica para todos, es una gran desafió seguir haciendo bien lo que siempre se ha realizado en la Universidad, es decir, sus funciones sustantivas”.

Comentó que, durante varios años, el tema de la Universidad Digital se ha venido madurando, “pero finalmente la pandemia es el argumento perfecto para que esto transite a la conversión hacia lo digital de forma natural. Derivado de las enseñanzas, aprendizajes y lecciones que nos ha dejado la pandemia, en muy corto plazo y sin darnos cuenta, la Universidad tendrá evidencia contundente del programa transversal denominado Universidad Digital”.

Agregó, que cada vez más profesores y directivos se suman a este esfuerzo, y que lo hacen de manera voluntaria, responsable y consciente de la realidad que están viviendo la educación superior, la universidad, la docencia y la investigación.

Finalmente, pidió a las y los docentes que tomaron el diplomado, que sean agentes alentadores con el resto de compañeros y compañeras, “porque todavía existe un segmento de la población de estudiantes y profesores que piensa que las cosas volverán a ser igual que antes, pero la mediación tecnológica llegó para quedarse; aun cuando la pandemia pase, las cosas no volverán a ser igual. Hay que entender que cuando la pandemia esté controlada, la Universidad Digital penetrará y tendrá una evidencia contundente en nuestra institución “.

Martha Alicia Magaña Echeverría, coordinadora de Docencia, en su momento, dijo que el objetivo de este diplomado “es generar agentes tecnológicos capaces de integrar las tecnologías como herramientas pedagógicas, con una visión didáctica dentro del marco de competencia digital docente y su pertinencia educativa”.

El diplomado, señaló, representa una estrategia de gestión para facilitar el proceso de transición de los escenarios tradicionales al esquema de universidad digital; “hoy atestiguamos un resultado que es la respuesta a una convocatoria abierta, por la cual se invitó a la comunidad docente de la Universidad de Colima, de los tres niveles educativos, al proceso formativo de agentes TIC”.

Por último, recordó que entre los temas del diplomado se abordaron las nuevas formas de navegación y seguridad en línea, el desarrollo de cursos educativos digitales, las metodologías y diseños de aprendizaje con tecnología, así como la innovación tecnológica y promoción de la cultura digital, entre otros.

Por su parte, Juan José Contreras Castillo, coordinador general de Tecnologías de Información, comentó que para la planificación del diplomado se tomó en consideración el modelo de competencia digital docente y que se incluyeron 19 competencias que permiten capacitar a los docentes para que puedan participar en cursos presenciales usando tecnología, en cursos híbridos usando tecnología y sobre todo en cursos completamente mediados por tecnología

El diplomado, finalizó, “es parte de un programa más completo que nos permitirá prepararnos para empezar con la oferta de programas que estén completamente a distancia”.

En nombre de los egresados de la segunda generación habló Óscar Fernando Vázquez Vuelvas, quien dijo que “esta experiencia y la formación que nos otorgaron han sido de gran valor, pues no sólo nos acercaron a un contexto trascendental dentro de nuestra vida profesional, que es el acceso a la información, sino a todo lo relacionado con la creación y divulgación de contenido educativo con valor académico formativo. Sin duda, estas nuevas habilidades fortalecen nuestra formación continua como docentes y profesionales”.

Señaló que, cuando inició la pandemia, “en un primer instante imaginé que trabajar desde casa sería un poco más cómodo y seguro. Esa idea se alejó de mis expectativas y me hizo ver que tenía que evolucionar mi forma de pensar, de resolver y atender mi docencia y tratar de utilizar herramientas que me ayudaran en la concepción de ideas para planear actividades educativas, ejecutarlas, socializar los temas y verificar el grado de apropiación del conocimiento. Todo esto se volvió una tarea complicada y extenuante. Fue en ese momento cuando el Diplomado Agentes TIC se me cruzó en el camino y se convirtió en una actualización importante por todo el contenido que nos brinda”.

Finalmente, en nombre de los estudiantes de la tercera generación, Vania Sandoval Fletes dijo que Agentes TIC representó mirarse al espejo y ubicarse dónde estaban parados como docentes; “fue una especie de sacudida, de pensar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis competencias pero también cuáles son mis áreas de oportunidad. De repente hicimos conciencia de que quizás ya teníamos tiempo desempeñando prácticas en lo presencial y también a distancia, que tiene un nombre y que nosotros desconocíamos cómo se llamaba, y Agentes TIC nos dijo el nombre de esa práctica”.