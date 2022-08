PA’NADA SIRVEN

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Tiene razón el fiscal Bryan al afirmar que “no sirve de nada bloquear vialidades para encontrar desaparecidos”, pero tampoco vale un cacahuate el complaciente y permisivo Gobierno del Estado que incumple su obligación legal de garantizarles a los ciudadanos el libre tránsito y el funcionamiento fluido de las vías generales de comunicación. Por cierto, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública y el vocero Gustavo Adrián Joya Cervera, son las responsables de que el pueblo bueno de Colima haya establecido la relación directa entre bloqueos de vialidades-reaparición de perdidos.

El fiscal Bryant sentenció que “aunque comprendemos la desesperación de alguna familia cuando no localiza a algún ser querido y respetamos la libertad de expresión y de manifestación, es importante ser empáticos, es decir, el bloqueo de vialidades no contribuye a que las autoridades podamos darle resultados a la ciudadanía y a esas familias que así lo desean, no sólo no ayudan sino que dificultan la labor de las autoridades; además de que perjudican a terceras personas”, pero abandona a su mala suerte a los terceros perjudicados porque ni él ni sus camaradas funcionarios del mediocre gobierno indirista se atreven a desalojar a los manifestantes que debieran bloquear los accesos a las instalaciones y oficinas del Gobierno de la 4T colimeña, y a las residencias de gran lujo donde habitan la gobernadora y sus amiguis.

Por cierto, el yerno e hijo de dos miembros fundadores del grupúsculo arnoldista “Experiencia y Sabiduría”, Héctor Javier Peña Meza, fue el que enredó más de la cuenta la desaparición voluntaria del travieso mozalbete coquimatlense José Francisco Rodríguez Ballesteros, provocando con su prepotencia e insensibilidad la santa ira de los familiares y agregados, el tercer atentado en contra del libre tránsito por el Libramiento Ejército Mexicano que, al igual que los dos anteriores, no tuvo consecuencias para quienes los llevaron a cabo a ciencia y paciencia de unas autoridades apanicadas.

“La neta, cerrar una vialidad importante para todos no es resistencia civil ni protesta pacífica… Es uno de los actos más egoístas que he tenido la desgracia de contemplar. Uno puede entender la desesperación de la familia, pero nada justifica su decisión de cerrar el libramiento. Ahora el egoísmo se disfrazó de empatía y sin importar a quien se pudiera afectar se fueron a bloquear el libre tránsito de todos, sin pensar en las consecuencias para los demás, los demás no merecemos empatía mientras el ego se hinche por creer que se está haciendo bien ayudando a una familia en desgracia… La empatía no existe cuando ignoras el pisotear los derechos de los demás para hacer valer los tuyos para satisfacer tus necesidades…”, publicó en las redes sociales Laura Maetzin Robles Ramírez,

Según informó el vocero Joya, en los primeros siete meses de la administración para llorar de Indira Vizcaíno Silva, le han desparecido al “maestro” Héctor Javier Peña Meza, 443 personas, de las cuales 148 fueron localizadas (treinta de estas sin vida) y 295 se encuentran en calidad de desaparecidas. Entre las mujeres desaparecidas que el encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, destaca la diputada por MORENA del Segundo Distrito Electoral Federal, María del Carmen Zúñiga Cuevas, a quien nadie ha visto desde el día 4 de noviembre de 2021 cuando tomó posesión del cargo que le heredó Rosa María Bayardo Cabrera.

Se dice que…

*Como suele suceder con las listas de nombres, en las mismas no aparecen todos los que son ni son todos los que aparecen, o como dijo la gobernadora imputada de haber elaborado la que supuestamente le envió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, «definitivamente no, no es mi lista: hay nombres que no conozco, otros yo no incluiría y varios más que le harían falta».