Oscar Ávalos denuncia persecución a su familia y vehículos sospechosos de otros estados

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El aspirante del PRI-PAN a la presidencia municipal de Tecomán Óscar Ávalos Verdugo denunció hostigamiento y persecución de hombres que circulan en vehículos sospechosos del estado de Guerrero.

Previo al emitir su sufragio, el candidato a la alcaldía señaló que la presencia de vehículos de otros estados del país concretamente de Guerrero el Estado de México “extrañamente viene gente de esos lugares a tratar de intimidar pero estamos preparados también para enfrentarlos así como en un momento dijimos que a una dama se le trata con una rosa y una flor a otro tipo o personas malavidas o mal encaradas también tenemos un que enfrentarlos”.

Y añadió “vamos por todo vamos a defender la democracia vamos a defender el voto ciudadano y vamos a defender el triunfo de la alianza la jornada han seguido la familia sin embargo estamos listos preparados y no quiero una carta buena conducta voy a encarar voy a enfrentar porque ante todo mis hijos valen más que cualquier candidatura y cualquier respeto, mis hijos no se negocian y menos los entrego, así que conmigo no se meta, no se metan con la sociedad no se metan con la ciudadanía porque no estamos parados de manos, vamos a encararlos de forma responsable”.

Ávalos Vértigo hizo un exhorto a la autoridad Federal, Estatal y municipal de la propia Fiscalía de estado a que conservan el orden y la paz en todo el estado y particularmente el municipio de Tecomán.