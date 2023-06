Operaciones en Aeropuerto Internacional de Culiacán se mantienen suspendidas por protestas de agricultores

*Suman 40 horas. *López Obrador advirtió que el gobierno no va a ceder.

CN COLIMANOTICIAS

Sinaloa.- El Aeropuerto Internacional de Culiacán informó que este jueves se mantiene la suspensión de operaciones, la cual inició desde el pasado martes y ya suma más de 40 horas, debido a los bloqueos por parte de agricultores que exigen al gobierno precios de garantía en sus productos.

“Cualquier información sobre tu vuelo comunícate con tu línea aérea, te recomendamos no acudir al aeropuerto si no es necesario”, escribió el Aeropuerto en su cuenta de Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó este jueves que dichas protestas son alentadas por adversarios de un partido político y productores de élite.

“Y también de una organización de productores de élite que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios del campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores. Ellos tienen garantizados sus precios justos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador advirtió que el gobierno no va a ceder “no vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto, y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública, lo lamento mucho porque se afecta a quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”.

Para el caso del maíz, los agricultores exigen que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos la tonelada y se defina con los empresarios un programa de compras de más de 3.5 millones de toneladas que no tienen mercado.

Y en el caso del trigo piden 8 mil pesos por tonelada y de 6 mil 500 para la tonelada de sorgo.

Unos 200 manifestantes exigen que el presidente López Obrador haga oficiales los precios de garantía para granos básicos.

Hace una semana, los productores llevaron a cabo un plantón afuera de Palacio Nacional.

Los agricultores de Sonora y otras entidades acordaron el pasado 6 de junio crear el Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano y dijeron que si no obtenían una respuesta para reunirse con el presidente López Obrador, a partir del 13 de junio arrancarían con protestas masivas en varios estados.

Con información de Latinus