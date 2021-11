Oficializan creación del Instituto de Festejos Charrotaurinos  

*Cabildo de Villa de Álvarez también aprobó el Reglamento de ese Instituto

Villa de Álvarez, Col.- En votación unánime, el Cabildo aprobó la creación del Instituto de Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, organismo descentralizado de la administración municipal que organizará la fiesta anual patronal, así como los eventos turísticos, culturales y exposiciones que se realicen en el municipio.



El recién creado Instituto tendrá la facultad de llevar las tradiciones de Villa de Álvarez a más estados de la República Mexicana, por medio de exposiciones que den a conocer no solo a La Petatera, si no todas las tradiciones que conforman los Festejos Charrotaurinos.



Además de la creación del nuevo organismo descentralizado, también por unanimidad el Cabildo aprobó el Reglamento del Instituto de Festejos Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez.



El Reglamento, que consta de 64 artículos y seis artículos transitorios, contempla que el Instituto estaría conformado por el Patronato de los Festejos y por una Dirección General, un Secretario, un Tesorero y un Comisario, cuyas designaciones se harán una vez que el documento se publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.



En este sentido, se establece que el Cabildo, a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal, nombrará al Director General, al Secretario, al Tesorero y al Comisario, quienes permanecerán en sus funciones el periodo de la administración que los nombre, pudiendo ser removidos por causa justificada.



La creación del Instituto no deroga el Patronato de Festejos, por el contrario, ambas instancias trabajarán de manera coordinada, lo que sí abroga es el Reglamento del Patronato de Festejos Charro Taurinos del Municipio de Villa de Álvarez, que fue aprobado el 29 de octubre de 2001.



El Patronato lo integrarán un Presidente, que será el Presidente o Presidenta Municipal; un Secretario Técnico, que será el Secretario del Ayuntamiento, y los Patronos, que serán los integrantes del Cabildo y el Director del DIF Municipal.



También fungirán como Patronos, un representante por cada uno de las asociaciones de Tabladeros, Amigos de a Caballo, Villalvarenses por Tradición, Jinetes de San Felipe de Jesús, Peña Taurina Gabriel León Polanco, Asociación Ganadera de Villa de Álvarez, Asociación de Charros de Villa de Álvarez, Canaco, Canirac, Canadevi, CMIC, el Director del Instituto Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, Director de Inspección, Licencias, Vía Pública y Tianguis, Director de Cultura, Jefe de Deportes, Director de Turismo y el Comisario del Instituto.



Al ser un cargo honorífico, ningún integrante del Patronato de los Festejos Charrotaurinos tendrá remuneración alguna.



El dictamen del Reglamento del Instituto de Festejos Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez fue turnado al Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.