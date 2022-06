Oferta IMSS 60 plazas para internado médico de pregrado de estudiantes de medicina de Universidad de Colima 

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima integró 60 campos clínicos para estudiantes de medicina de la Universidad de Colima, quienes a partir del 1 de julio de 2022 iniciarán su internado en los hospitales del Estado, a fin de cubrir este requisito indispensable en su formación.

40 campos clínicos fueron designados con sede en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Villa de Álvarez, 15 para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 10 de Manzanillo y 5 para el Hospital General de Sub Zona y Medicina Familiar No. 4 de Tecomán.

Este proceso se realizó de manera transparente y en apego al Procedimiento para la planeación, desarrollo, evaluación y control de los procesos educativos de pregrado: clínicos, internado médico y servicio social del área de la salud, externó la Dra. Rosa Tapia Vargas encargada de la Coordinación Auxiliar Médica de Educación del IMSS en Colima.

Señaló que dicho procedimiento indica que esta asignación se debe realizar mediante un evento organizado por las instituciones de educación superior con la asistencia como testigos de los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los alumnos seleccionan voluntariamente y por sus promedios el campo clínico para el internado médico y servicio social de las carreras del área de la salud, iniciando con los de mayor promedio, siguiendo en orden descendente.

El internado médico de pregrado es un ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte del plan de estudio de la Licenciatura en Medicina y la selección de sedes hospitalarias se realiza de acuerdo con el promedio de calificaciones del alumno a lo largo de la carrera.

Tapia Vargas puntualizó que el procedimiento en el cuál se basa este proceso indica que también se pueden inscribir en calidad de becados los trabajadores de base del IMSS que tengan que cumplir con el internado médico o el servicio social en las Unidades Médicas, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de Becas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente y los requisitos establecidos en este procedimiento.

Por último, indicó que el internado de pregrado es la etapa de práctica hospitalaria en la cual, los alumnos se integran a un programa educativo que establece rotaciones específicas en cada uno de los servicios clínicos que se brindan en los hospitales, integrando y consolidando así, los conocimientos adquiridos a lo largo de los ciclos escolarizados a fin de asegurar una mejor formación.